⛽️ Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне — Finance.ua

⛽️ Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне
👇 Для участі у розіграші потрібно виконати всього 2 дії:
1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування»
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі
1 переможець = 1 сертифікат
⏳ Коли визначимо переможців?
Результати розіграшу будуть опубліковані 22.07. Офіційні умови за посиланням
⭐️ Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку
🚗 1 2 3 — і ти заправляєш своє авто! Подарунки чекають.
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