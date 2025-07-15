⛽️ Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне — Finance.ua

⛽️ Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне Сьогодні 13:30

⛽️ Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне

👇 Для участі у розіграші потрібно виконати всього 2 дії:

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі

1 переможець = 1 сертифікат

⏳ Коли визначимо переможців?

Результати розіграшу будуть опубліковані 22.07. Офіційні умови за посиланням

⭐️ Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку

🚗 1 2 3 — і ти заправляєш своє авто! Подарунки чекають.

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