ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати (інфографіка)

Деякі країни пропонують високу якість життя. Там стабільні уряди, доступні товари, велика кількість можливостей працевлаштування. Також є соціальні програми та ефективні системи охорони здоров’я та освіти.

Але є країни з політичною нестабільністю, інфляцією, високим рівнем безробіття, низькою охороною здоров’я та освіти, а також обмеженими соціальними програмами.

Тож експерти Еconomictimes назвали ТОП-6 країн, куди не варто переїзжати. Бо ці країни мають набагато складніші умови життя.

Згідно з Індексом розвитку людського потенціалу Організації Об’єднаних Націй, ось найгірші країни світу:

Мозамбік

Життя в Мозамбіку може бути досить складним через економічну нестабільність, високий рівень бідності та обмежені можливості працевлаштування.

Система охорони здоров’я часто є неадекватною, з високим рівнем захворювань, таких як малярія та ВІЛ/СНІД, а в багатьох районах відсутні базові медичні установи.

Проблеми з освітою залишаються, включаючи низький рівень зарахування до школи та недостатнє фінансування, що впливає на якість шкільної освіти

Сьєрра-Леоне

Життя в Сьєрра-Леоне створює значні труднощі через такі постійні проблеми, як політична нестабільність, високий рівень безробіття та поширена бідність.

Система охорони здоров’я має недостатні ресурси, що ускладнює доступ до якісної медичної допомоги, особливо у сільській місцевості. Освіта стикається з перешкодами, включаючи обмежену кількість обладнання та високий рівень відсіву, що впливає на загальний рівень грамотності.

Крім того, проблеми з інфраструктурою, такі як поганий стан доріг та ненадійне постачання електроенергії, перешкоджають повсякденному життю та економічній діяльності.

Буркіна-Фасо

Життя в Буркіна-Фасо характеризується кількома викликами, що виникають переважно через політичну нестабільність та проблеми безпеки.

Країна зіткнулася зі зростанням насильства з боку екстремістських груп, що призвело до масового страху та переміщення населення.

Економічні можливості обмежені, спостерігається високий рівень безробіття та залежність від натурального сільського господарства, яке є вразливим до зміни клімату та посухи.

Ємен

Життя в Ємені спричиняє серйозні труднощі, значною мірою через громадянську війну та гуманітарну кризу, що триває. Конфлікт призвів до широкомасштабного руйнування інфраструктури, що неймовірно ускладнило доступ до основних послуг, таких як охорона здоров’я, чиста вода та освіта.

Економіка перебуває в руїнах, з високим рівнем безробіття та шаленою інфляцією, що призводить до відсутності продовольчої безпеки для мільйонів людей.

Бурунді

Життя в Бурунді може бути досить складним через поєднання політичної нестабільності, економічних труднощів та обмеженого доступу до основних послуг.

Країна стикається з постійними проблемами управління та етнічною напруженістю, що призвело до громадянських заворушень та відсутності безпеки.

Також в ТОП-10 таких країн увійшли Малі, Чад, Нігер, Центральноафриканська Республіка та Південний Судан.

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