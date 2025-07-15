Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії за 1 півріччя 2025 — Finance.ua

Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії за 1 півріччя 2025 Сьогодні 16:03 — Страхування

Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії за 1 півріччя 2025, oneclick.ua

За січень-червень 2025 року страховими компаніями України було укладено понад 3,4 мільйона договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників ( ОСЦПВ ).

Це на 6,45% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це пише МТСБУ.

Переважна більшість договорів — 99,6% — були оформлені в електронному вигляді.

Така тенденція є наслідком поступового впровадження оновлених норм законодавства, відповідно до яких з 2026 року всі договори ОСЦПВ мають укладатися виключно в цифровій формі.

Перехід до електронного формату забезпечує вищий рівень прозорості та контролю, сприяє зменшенню випадків підробки полісів та зниженню рівня шахрайства на ринку автострахування.

У першому півріччі 2024 року частка електронних договорів становила лише 74,8% від загальної кількості укладених договорів ОСЦПВ.

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