Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії за 1 півріччя 2025 — Finance.ua
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Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії за 1 півріччя 2025

Страхування
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Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії за 1 півріччя 2025
Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії за 1 півріччя 2025, oneclick.ua
За січень-червень 2025 року страховими компаніями України було укладено понад 3,4 мільйона договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ).
Це на 6,45% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це пише МТСБУ.
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Переважна більшість договорів — 99,6% — були оформлені в електронному вигляді.
Така тенденція є наслідком поступового впровадження оновлених норм законодавства, відповідно до яких з 2026 року всі договори ОСЦПВ мають укладатися виключно в цифровій формі.
Перехід до електронного формату забезпечує вищий рівень прозорості та контролю, сприяє зменшенню випадків підробки полісів та зниженню рівня шахрайства на ринку автострахування.
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У першому півріччі 2024 року частка електронних договорів становила лише 74,8% від загальної кількості укладених договорів ОСЦПВ.
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За матеріалами:
Finance.ua
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