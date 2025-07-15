ТОП-5 країн: де найкраще місце для виходу на пенсію — Finance.ua

ТОП-5 країн: де найкраще місце для виходу на пенсію Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 країн: де найкраще місце для виходу на пенсію

Найкраще місце для виходу на пенсію, за даними Natixis, — це Швейцарія, яка піднялася з другого місця минулого року, щоб випередити Норвегію.

Це єдина країна, яка досягла 10 найкращих балів за всіма основними критеріями. Ця країна продемонструвала сильні результати в галузі безробіття, рівності доходів, тривалості життя тощо.

У категорії «Фінанси на пенсії» вона посідає друге місце в загальному рейтингу, незважаючи на дещо нижчий бал, що пояснюється процентними ставками та податковим тиском. Але це компенсується сильними показниками в боротьбі з інфляцією, оскільки центральний банк нещодавно знизив свої ставки.

Хоча «безкоштовної» охорони здоров’я тут немає (всі громадяни повинні мати медичне страхування), система охорони здоров’я Швейцарії має високу оцінку з балом 91%.

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Норвегія має 81%

Країна, яка посіла перше місце минулого року, цього року посіла друге місце.

Вона входить до десятки найкращих за всіма субіндексами, окрім «Фінанси на пенсії», і навіть досягає п’ятірки найкращих за показниками «Здоров'я та якість життя».

Тим часом індекс «Здоров'я» має показник тривалості життя 93%, що показує, що Норвегія міцно залишила наслідки пандемії COVID-19 у минулому.

Ісландія має такий самий бал, як і минулого року.

Ця країна має бал у таблиці матеріального добробуту та якості життя, забезпечивши четверте та п’яте місця відповідно, а її показники якості повітря, води та санітарії знаходяться на самому верху.

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Ірландія, загальний бал: 80%

Ірландія має високі показники «Фінанси на пенсії», зокрема завдяки низькому державному боргу. Вона також піднімається за показником «Здоров'я» на п’яте місце, де всі показники покращилися.

Нижчий рейтинг за тривалістю життя спостерігається, незважаючи на те, що цей показник зріс на три процентні пункти. Тим часом, показник «Якість життя» також піднявся на одну позицію.

Проблема полягає в безробітті, і частково в результаті цього рейтинг матеріального добробуту Ірландії опустився на дві позиції.

Нідерланди, загальний бал: 79%

Natixis виділяє здоров’я як сферу, в якій Нідерланди досягли особливо хорошого прогресу. Цей індекс зараз посідає восьме місце в загальному рейтингу, як і якість життя.

Тим часом, хоча й покращилися показники державної заборгованості та інфляції, субіндекс фінансів на пенсії Нідерландів опустився на три позиції за статичним показником, посівши лише 19-е місце.

Natixis оголосив Нідерланди особливо сприятливими для пенсіонерів, оскільки вони мають системи пенсійних заощаджень та охорони здоров’я світового класу, гідну рівність доходів та надійну банківську систему.

Нагадаємо, для більшості українських пенсіонерів щомісячна пенсія — єдине джерело доходу. Це ті кошти, які мають закривати всі базові потреби.

Попри те, що після індексації у березні 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 10% порівняно з минулим роком і наразі становить 6 341 грн, з урахуванням інфляції на рівні 14,6%, реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася.

За даними Opendatabot, кожен третій пенсіонер (понад 3 млн осіб) отримує 3 340 грн на місяць.

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