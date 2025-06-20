На що вистачає української пенсії — Finance.ua

На що вистачає української пенсії Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

На що вистачає української пенсії

Для більшості українських пенсіонерів щомісячна пенсія — єдине джерело доходу. Це ті кошти, які мають закривати всі базові потреби. Попри те, що після індексації у березні 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 10% порівняно з минулим роком і наразі становить 6 341 грн, з урахуванням інфляції на рівні 14,6%, реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася.

Мало того, за даними Opendatabot , кожен третій пенсіонер (понад 3 млн осіб) отримує 3 340 грн на місяць. Завдяки індексації кількість людей, які отримують менш як 3 тис. грн, зменшилась у 7 разів. Зараз таку низьку пенсію отримують 398 тис. осіб (3,9%). Ще 3 млн осіб (29%) отримують пенсію трохи вище середнього по країні — 6 860 грн.

На що ж вистачає цих грошей

Перш за все, значну частину бюджету «з'їдають» комунальні послуги. За газ, електроенергію, воду, опалення доводиться платити від 2 до 3 тис. грн щомісяця, і це без урахування пікових зимових нарахувань, коли цифри у платіжках можуть зростати в рази.

Харчі — наступна велика стаття витрат. Мінімальний продуктовий набір, що включає хліб, крупи, молоко, овочі, фрукти, яйця та хоча б мінімальні порції м’яса, коштує щонайменше 2 500−3 тис. грн на місяць. І це — без делікатесів та візитів до кафе і ресторанів.

Окрема проблема — витрати на ліки. Пенсіонери частіше за інших потребують медичних препаратів, вітамінів та засобів догляду. У середньому на медикаменти літні люди витрачають від 500 до 1 500 грн на місяць. Для тих, хто має хронічні захворювання або потребує спеціального лікування, ця сума може бути значно вищою.

До цього додаються «непомітні», але обов’язкові витрати: на транспорт, мобільний зв’язок та Інтернет, засоби гігієни, побутову хімію, найнеобхідніший одяг та взуття. У середньому це ще 500−1 тис. грн щомісяця.

Таким чином, навіть середньої пенсії ледь вистачає, щоб покрити лише найнеобхідніше. Мінімальна ж пенсія ставить пенсіонера перед постійним вибором: купити ліки чи оплатити комуналку, придбати хліб чи нову пару взуття. Мрії про відпочинок, культурні події чи просто подорож навіть в межах України — залишаються недосяжними.

Отже, українська пенсія сьогодні — це боротьба за виживання, а не гідна старість. Порівняно із сусідами та світовими лідерами ми суттєво відстаємо. Детальніше про пенсійні системи в інших країнах розповідаємо в статті:

Додамо, що 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн ($374).

Де найвищі пенсії:

у Києві — 8 708 грн (на 37% більше за середню);

Донеччина — 7 814 грн (+23%);

Луганщина — 7 314 грн (+15%).

Де найнижчі виплати:

на Тернопільщині — 4 931 грн;

у Чернівецькій області — 5 100 грн.

Водночас найвища пенсія в Польщі становить 51 350 злотих, її виплачує ZUS у Забже. Пенсіонер-рекордсмен має стаж 62 роки 5 місяців 18 днів. За свою професійну діяльність, чоловік не разу не був на лікарняному.

На розмір пенсійних виплат в Україні впливає безліч чинників — наприклад, страховий стаж і розмір офіційної зарплати. Наразі для виходу на пенсію по досягненню 60-річчя потрібно від 32 років страхового стажу. Якщо він у діапазоні 22−31, то піти на заслужений відпочинок можна буде в 63 роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив низку документів щодо визначення стажу роботи на території республік СРСР до 1992 року для призначення пенсій.

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