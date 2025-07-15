Понад 52% наявних вакансій припадає на великі підприємства — дослідження Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Понад 52% наявних вакансій припадає на великі підприємства — дослідження

Воєнний стан в Україні суттєво змінив ринок праці, спричинивши міграцію населення, мобілізацію, руйнування підприємств та зміну економічних пріоритетів.

Загальний рівень зайнятості зменшився, а економічне відновлення уповільнилося. ВВП у 2024 році зріс на 4%, проте економічні очікування залишаються нестабільними.

Про це йдеться в дослідженні ринку праці за 2024−25 роки.

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Найбільше постраждали промисловість, транспорт та будівництво, водночас сектор інформаційних технологій, торгівля демонструють відносну стійкість.

Сектор енергетики також залишається стабільним не заважаючи на втрати. Ринок праці вкрай гостро відчуває на собі виклики війни, під час відновлення економіки попит на робочу силу постійно зростав, а пропозиція, навпаки, скорочувалась.

Структура зайнятості

Основна частка працівників належить до вікової групи 25−60 років (80,5%). Молодь до 25 років становить лише 6,4%, що свідчить про складнощі з залученням молодих кадрів.

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Найбільше старших працівників зосереджено у сфері водопостачання, освіти та медицини, що створює ризики кадрового дефіциту в майбутньому.

Вакансії

Розподіл загального обсягу наявних вакансій в Україні свідчить, що більше половини (52,6%) наявних вакансій припадає на великі підприємства. Така ситуація може свідчити не лише про наявні потреби у працівниках, але також вказує на складність заповнення робочих місць.

Як правило, великі підприємства мають складніші виробничі процеси, потребують більш кваліфікованих працівників або робочої сили, яку важко знайти на ринку праці.

Помітна частка відкритих вакансій відзначається на середніх та малих підприємствах, що складає 46% їх загальної кількості. Вочевидь, малі та середні підприємства також стикаються із проблемами заповнення вакансій, проте в цілому важка економічна ситуація менш негативно впливає на мал й та середній бізнес, що певним чином пом’якшує наявний дефіцит працівників.

3,5% підприємств перейшли до більшої за розміром групи підприємств через зростання кількості працівників. Зокрема понад 2% мікропідприємств зросли до рівня малих, а 1% малих зросли до рівня середніх. Також відзначаються окремі випадки відкриття нових великих підприємств.

Висновки

Вочевидь, великі підприємства відіграють стабілізуючу роль у зайнятості, оскільки забезпечують значну частку приросту чисельності працівників, а їхній внесок у загальне скорочення штатної чисельності менший, ніж у сегменті малого та середнього бізнесу.

Така ситуація може свідчити про відносну стійкість великих компаній до економічних труднощів та змін на ринку праці.

На відміну від великих підприємств, малий та середній бізнес демонструє більшу динаміку, але водночас і вразливість до кризових явищ.

Загалом сумірні обсяги скорочення та зростання кількості працівників на підприємствах є ознакою поступової реструктуризації економіки, де малі та середні підприємства змушені швидко адаптуватися до змін або згортати діяльність, тоді як великі підприємства концентрують кадрові ресурси та продовжують розширювати штат, що напевно пояснюється переходомекономіки на військові рейки.

Це може свідчити як про перерозподіл робочої сили у бік стабільніших структур, так і про посилення корпоративної концентрації ринку праці.

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