Викрала на першому побаченні майже 50 тис. дол: поліція затримала жінку — деталі (фото) Сьогодні 11:20 — Кримінал

Викрала на першому побаченні майже 50 тис. дол: поліція затримала жінку — деталі (фото)

До поліції Києва надійшло повідомлення про крадіжку значної суми грошей у мешканця столиці.

Як це було

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні ввечері 33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе до дому.

Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів та залишила квартиру.

Менш ніж за добу поліцейські розшукали правопорушницю й затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах — ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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