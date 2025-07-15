Викрала на першому побаченні майже 50 тис. дол: поліція затримала жінку — деталі (фото)
До поліції Києва надійшло повідомлення про крадіжку значної суми грошей у мешканця столиці.
Як це було
У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні ввечері 33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе до дому.
Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів та залишила квартиру.
Менш ніж за добу поліцейські розшукали правопорушницю й затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.
Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах — ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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