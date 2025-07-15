«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото)

103
«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото)
«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото)
До Дня Української Державності «Укрпошта» випустила нову марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже».
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
За його словами, назва нової серії — це відлуння думок мільйонів українців, які щоранку прокидаються після нічних обстрілів, вибухів дронів і ракет.
Передзамовити новинку можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а з 15 липня — придбати й у відділеннях та філателістичних крамницях.
  • Випуск представлений зчіпкою з двох марок — «Буде тобі, враже» та «Так, як відьма скаже».
  • Тираж зчіпки — 135 000 екземплярів.
  • Марковий аркуш візуально вирізняється тисненням сріблом.
  • Художниця — Катерина Штанко, авторка маркового аркуша «Квіти України», що є візитівкою української філателії.
У продажу наразі доступні: поштовий набір за 255 грн, аркуш марок — 210 грн, колекційний буклет — 800 грн, а також конверт і дві листівки по 15 грн кожна.
«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото)
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems