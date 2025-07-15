«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото) Сьогодні 12:31

«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами (фото)

До Дня Української Державності «Укрпошта» випустила нову марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже».

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський

За його словами, назва нової серії — це відлуння думок мільйонів українців, які щоранку прокидаються після нічних обстрілів, вибухів дронів і ракет.

Передзамовити новинку можна вже на postmark.ukrposhta.ua , а з 15 липня — придбати й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Випуск представлений зчіпкою з двох марок — «Буде тобі, враже» та «Так, як відьма скаже».

Тираж зчіпки — 135 000 екземплярів.

Марковий аркуш візуально вирізняється тисненням сріблом.

Художниця — Катерина Штанко, авторка маркового аркуша «Квіти України», що є візитівкою української філателії.

У продажу наразі доступні: поштовий набір за 255 грн, аркуш марок — 210 грн, колекційний буклет — 800 грн, а також конверт і дві листівки по 15 грн кожна.

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