День фінансів: ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, гроші на оренду житла для ВПО, 7 млрд грн боргів киян за комуналку — Finance.ua

День фінансів: ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, гроші на оренду житла для ВПО, 7 млрд грн боргів киян за комуналку
У понеділок, 16 грудня, Finance.ua в новому матеріалі розповідає про те, яку домовленість уклали банки, як можна підтвердити дохідність, на що, власне, чекати ФОПам і що про це думають клієнти та НБУ.
Ліміти на перекази: які нові обмеження готують українцям
- Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів.
- Також змінено правила складання та подання звітності для ринку небанківських фінпослуг.
ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій. Голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу сьогодні ухвалили 15-й пакет санкцій проти росії. У санкційному списку опинились компанії з Китаю та Північної Кореї. Нові санкції націлені на «тіньовий флот» російського диктатора путіна та покликані послабити військово-промисловий комплекс росії.
- Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні.
- Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям.
Замороження соціальних видатків. Пріоритетом державного бюджету на 2024 рік є сектор безпеки та оборони. Збільшення видатків соціально-гуманітарного напрямку не передбачено.
«Зимова єПідтримка». Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки», з них більш ніж 2 млн заявок для дітей. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
- В Мінсоцполітики прокоментували інформацію, що завдяки «Зимовій єПідтримці» влада планує підрахувати кількість населення.
Також відсьогодні в Україні стартує послуга «Єкнига» для 18-річних хлопців та дівчат. Усі, кому виповнилося 18 цього року, або буде наступного — зможуть отримати по 908 гривень на книги. Детальніше про «книжкову тисячу» — у сюжеті Finance.ua.
Застосунок «Армія+» отримав нову функцію. Для воїнів Національної гвардії України стало доступним переведення через державний застосунок «Армія+». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
ВПО отримають гроші на оренду житла. Українцям, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), компенсують вартість оренди житла. Головною умовою для виділення допомоги — має бути укладений договір про аренду.
Де хотіли б працювати українські айтівці. Grammarly та MacPaw залишаються серед найбажаніших компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці. Цього року до числа найпривабливіших компаній увійшли mono та NVIDIA.
Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд. Загальний борг населення перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду — 2,7 млрд грн.
Банки знижують ставки. Банки України в листопаді 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.
Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році. У 2025 році максимальна пенсія не зростатиме. Це пов’язано з тим, що прожитковий мінімум у наступному році залишатиметься незмінним, повідомляється з посиланнм на Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки.
Два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС. Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.
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