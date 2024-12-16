День фінансів: ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, гроші на оренду житла для ВПО, 7 млрд грн боргів киян за комуналку — Finance.ua

День фінансів: ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, гроші на оренду житла для ВПО, 7 млрд грн боргів киян за комуналку Сьогодні 17:40

У понеділок, 16 грудня, Finance.ua в новому матеріалі розповідає про те, яку домовленість уклали банки, як можна підтвердити дохідність, на що, власне, чекати ФОПам і що про це думають клієнти та НБУ.

Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів.

Також змінено правила складання та подання звітності для ринку небанківських фінпослуг.

ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій. Голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу сьогодні ухвалили 15-й пакет санкцій проти росії. У санкційному списку Голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу сьогодні ухвалили 15-й пакет санкцій проти росії. У санкційному списку опинились компанії з Китаю та Північної Кореї. Нові санкції націлені на «тіньовий флот» російського диктатора путіна та покликані послабити військово-промисловий комплекс росії.

Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні.

Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям.

Замороження соціальних видатків. Пріоритетом державного бюджету на 2024 рік є сектор безпеки та оборони. Збільшення Пріоритетом державного бюджету на 2024 рік є сектор безпеки та оборони. Збільшення видатків соціально-гуманітарного напрямку не передбачено.

«Зимова єПідтримка». Українці вже Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки», з них більш ніж 2 млн заявок для дітей. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

В Мінсоцполітики прокоментували інформацію, що завдяки «Зимовій єПідтримці» влада планує підрахувати кількість населення.

Також відсьогодні в Україні стартує послуга «Єкнига» для 18-річних хлопців та дівчат. Усі, кому виповнилося 18 цього року, або буде наступного — зможуть отримати по 908 гривень на книги. Детальніше про «книжкову тисячу» — у сюжеті Finance.ua.

Застосунок «Армія+» отримав нову функцію. Для воїнів Національної гвардії України стало доступним переведення через державний застосунок «Армія+». Про це Для воїнів Національної гвардії України стало доступним переведення через державний застосунок «Армія+». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

ВПО отримають гроші на оренду житла. Українцям, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), компенсують вартість оренди житла. Головною умовою для Українцям, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), компенсують вартість оренди житла. Головною умовою для виділення допомоги — має бути укладений договір про аренду.

Де хотіли б працювати українські айтівці. Grammarly та MacPaw залишаються серед найбажаніших компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці. Цього року до числа Grammarly та MacPaw залишаються серед найбажаніших компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці. Цього року до числа найпривабливіших компаній увійшли mono та NVIDIA.

Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд. Загальний борг населення перед «Київтеплоенерго» Загальний борг населення перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду — 2,7 млрд грн.

Банки знижують ставки. Банки України в листопаді 2024 року знизили Банки України в листопаді 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році. У 2025 році максимальна пенсія не У 2025 році максимальна пенсія не зростатиме . Це пов’язано з тим, що прожитковий мінімум у наступному році залишатиметься незмінним, повідомляється з посиланнм на Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки.

Два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС. Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.

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