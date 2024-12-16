Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні

Казна та Політика
37
Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні
Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні
Італійський уряд у понеділок, 16 грудня, схвалив виділення вже десятого пакету військової допомоги Україні за час її боротьби з російською агресією.
Про це повідомляє ANSA.
Перелік засобів, які будуть надані Києву, є конфіденційним, як і з попередні пакети військової допомоги Україні.
Читайте також
Тим часом віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні в понеділок на конференції послів заявив, що «Італія зобов’язується повністю підтримувати Київ у досягненні справедливого миру, який виключає капітуляцію України».
Він підкреслив, що нині триває робота над організацією «другої мирної конференції, також за участю росії, і з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія».
Читайте також
Міністр нагадав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» у Фьюджі у листопаді «ми знову підтвердили центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення».
Також Таяні зазначив, що Італія стає «на передову позицію перед Конференцією з відновлення (України. — Ред.), яка відбудеться в Римі у липні».
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.