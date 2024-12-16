Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні

Італійський уряд у понеділок, 16 грудня, схвалив виділення вже десятого пакету військової допомоги Україні за час її боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє ANSA.

Перелік засобів, які будуть надані Києву, є конфіденційним, як і з попередні пакети військової допомоги Україні.

Читайте також Італія інвестує у відновлення української енергосистеми 200 млн євро

Тим часом віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні в понеділок на конференції послів заявив, що «Італія зобов’язується повністю підтримувати Київ у досягненні справедливого миру, який виключає капітуляцію України».

Він підкреслив, що нині триває робота над організацією «другої мирної конференції, також за участю росії, і з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія».

Читайте також Італія анонсувала пакет військової допомоги для України

Міністр нагадав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» у Фьюджі у листопаді «ми знову підтвердили центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення».

Також Таяні зазначив, що Італія стає «на передову позицію перед Конференцією з відновлення (України. — Ред.), яка відбудеться в Римі у липні».

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.