Італія анонсувала пакет військової допомоги для України — Finance.ua
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Італія анонсувала пакет військової допомоги для України

Казна та Політика
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Італія анонсувала пакет військової допомоги для України
Італія анонсувала пакет військової допомоги для України
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова надіслати новий пакет військової допомоги для України.
Про це він сказав на Саміті миру.
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Дипломат запросив президента Володимира Зеленського до Італії та запевнив, що Україна завжди може розраховувати на його державу. Водночас міністр розкритикував дії російського диктатора володимира путіна щодо Києва.
«Зараз європейські країни не втручаються, тому що всі активи мобілізовані в Європі. Європа вже робить свій внесок, ухвалюючи механізм гарантій», — зауважила прем’єр-міністр Італії.
«Італія зацікавлена в тому, щоб ми не втрачали Україну з центру поля зору. На жаль, путін не показує позитивних ознак прагнення до миру… Пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію», — зазначив Таяні.
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Своєю чергою прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що країни ЄС не будуть виплачувати кошти в межах механізму використання заморожених російських активів.
Про це вона заявила на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня.
Політик додала, що позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія, а також, ймовірно, Японія.
«Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики», — сказала Мелоні.
За матеріалами:
УНІАН
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