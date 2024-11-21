Італія інвестує у відновлення української енергосистеми 200 млн євро — Finance.ua

Італія інвестує у відновлення української енергосистеми 200 млн євро Сьогодні 12:45

Італія інвестує у відновлення української енергосистеми 200 млн євро

Італія інвестує 200 млн євро у відновлення української енергосистеми, зруйнованої російськими обстрілами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на італійсько-українському бізнес-форумі, що відбувся 20 листопада в Римі.

Очільник МЗС наголосив, що інвестувати у відбудову України потрібно вже зараз, під час війни.

«Ми вирішили 200 млн євро інвестувати для того, щоб дозволити Україні відбудувати електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб „генерал зима“ став союзником росії», — сказав Таяні.

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Він також нагадав, що Італія організовує конференцію з відбудови України, яка відбудеться в Римі наступного року.

Зі свого боку Україна пообіцяла Італії поглибити співпрацю в постачанні критичної сировини.

Міністр підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо та перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко підписали відповідну спільну заяву на полях бізнес-форуму.

«Італія була й залишається важливим для України економічним партнером. Сьогодні ми робимо наступний крок у наших відносинах, закладаючи міцне підґрунтя для ще тіснішої співпраці в майбутньому. Наші країни спільно працюватимуть над розвитком ланцюгів доданої вартості критичної сировини. Залучення інвестицій та інноваційний розвиток цієї сфери є одним із пріоритетів України. Співпраця з Італією сприятиме досягненню наших цілей», — зазначила Юлія Свириденко.

Співпраця розвиватиметься за такими напрямками:

зміцнення ланцюгів доданої вартості критичної сировини;

міжнародна співпраця;

дослідження та інновації;

картографування та розвідка.

Європейська правда За матеріалами:

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