Друкарні та видавництва можуть отримати до 30 мільйонів гривень компенсації після російських атак Сьогодні 21:46

Наслідки російського удару по друкарні © Віктор Круглов / Facebook

Українські друкарні та видавництва, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів, можуть отримати державні гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання та до 30 млн грн страхового відшкодування за пошкоджене або втрачене майно.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Яких збитків зазнала видавнича галузь

За словами Бережної, лише у липні внаслідок російських атак було знищено понад 1,5 млн примірників книжок.

Значних руйнувань зазнали друкарня «Конві Плюс», видавництва «Книголав» і Mison Publishing.

У друкарні «Конві Плюс» повністю знищено близько 5 тис. кв. м виробничих і складських приміщень, ще понад 2 тис. кв. м зазнали значних пошкоджень. Також знищено та пошкоджено друкарське обладнання.

Читайте також Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно

Внаслідок пожежі згоріли понад 600 тис. готових книжок і підручників різних українських видавництв, а також близько 350 тис. примірників, які перебували у виробництві. Попередня сума збитків готової продукції, сировини та видань у виробництві становить близько 110 млн грн.

На складі видавництва «Книголав» знищено близько 200 тис. книжок. Попередні збитки оцінюють приблизно у 20 млн грн.

Видавництво Mison Publishing, засноване наприкінці 2025 року, втратило весь наклад своєї першої книжки, офісне приміщення та спеціалізоване обладнання.

Яку підтримку пропонує держава

Під час наради за участю Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Української видавничої асоціації та представників галузі були визначені доступні механізми державної підтримки. Друкарні можуть отримати:

гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії;

до 30 млн грн компенсації за пошкоджене майно в межах програми страхування воєнних ризиків.

Крім того, триває робота над розширенням програми «єКнига», запуском субсидій для книгарень із компенсацією витрат на оренду приміщень, а також оновленням програми поповнення фондів публічних бібліотек.

Мінекономіки вже консультують постраждалі друкарні та видавництва щодо можливостей отримання державної підтримки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.