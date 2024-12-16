Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки» — Зеленський Сьогодні 15:36

Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки» — Зеленський

Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки», з них більш ніж 2 млн заявок для дітей. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Сьогодні є новий хороший результат у нашої програми — «єПідтримки»: вже майже 7,5 мільйона заявок. З них більш ніж 2 мільйони заявок для дітей. Вже тривають виплати, і 4,5 мільярда гривень перераховані вже людям. Найбільший напрямок витрат — це комунальні послуги, і зараз, зимою, дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім’ї. Будь ласка, реєструйтеся для «єПідтримки», — йдеться у повідомленні.

Президент також зазначив, що завдяки «єПідтримці» існує можливість оплати квитків залізниці, покупки українських книжок, донатів для волонтерів.

«Кожен і кожна самі можуть обрати потрібний напрям. Це — підтримка для всіх наших людей у державі», — підкреслив Зеленський.

УНН За матеріалами:

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