Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки» — Зеленський — Finance.ua
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Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки» — Зеленський

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Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки» — Зеленський
Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки» — Зеленський
Українці вже подали майже 7,5 мільйона заявок на отримання «Зимової єПідтримки», з них більш ніж 2 млн заявок для дітей. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Сьогодні є новий хороший результат у нашої програми — «єПідтримки»: вже майже 7,5 мільйона заявок. З них більш ніж 2 мільйони заявок для дітей. Вже тривають виплати, і 4,5 мільярда гривень перераховані вже людям. Найбільший напрямок витрат — це комунальні послуги, і зараз, зимою, дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім’ї. Будь ласка, реєструйтеся для «єПідтримки», — йдеться у повідомленні.
Президент також зазначив, що завдяки «єПідтримці» існує можливість оплати квитків залізниці, покупки українських книжок, донатів для волонтерів.
«Кожен і кожна самі можуть обрати потрібний напрям. Це — підтримка для всіх наших людей у державі», — підкреслив Зеленський.
За матеріалами:
УНН
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