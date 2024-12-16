Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям — Finance.ua
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Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям

Фінтех і Картки
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Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям
Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям
Банк Об’єднаних Арабських Еміратів різко посилив перевірки платежів російських компаній після нової хвилі американських санкцій, які торкнулися 50 банків, у тому числі російського державного Газпромбанку.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Банки ОАЕ є головними антисанкційними «хабами» російського бізнесу за кордоном, через який проводяться розрахунки з експорту та імпорту. За словами російських представників бізнесу і юристів, ситуація з платежами через ОАЕ, де після повномасштабної війни відкрили «дочірні структури» понад 1,6 тисячі російських компаній, різко погіршилася в листопаді.
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За словами джерел, середній термін проведення платежу через банки Дубая зріс з 1−3 днів на початку року до двох тижнів, а в деяких випадках — до 30 днів. У низки компаній гроші «зависають» і повертаються назад, а іноді навіть губляться. Є випадки, коли кошти були списані з рахунків в ОАЕ наприкінці листопада і досі не надійшли ні на рахунки в російських банках, ні назад на рахунки в ОАЕ, розповіла юрист Світлана Деревенко. За її словами, на «значне погіршення» ситуації скаржаться більшість компаній, що працюють через ОАЕ.
За низкою напрямків кредитні організації ОАЕ взагалі перестали проводити транзакції: це, зокрема, електроніка, сервери, IT-послуги, промислове обладнання, заявили юристи компанії Amond& Smith.
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Банки побоюються вторинних санкцій — тобто покарання порушення вже введених обмежень. Тому вони посилили перевірки всіх компаній із російськими бенефіціарами або тих, що працюють з російськими грошима. У деяких випадках доходить до блокування рахунків.
Частково складності пов’язані з китайськими банками, які посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них «російський слід», розповідали представникам бізнесу.
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Для російських споживачів те, що відбувається, може обернутися зникненням товарів з продажу. Якщо проблеми з оплатою не вирішаться, то вже у грудні «може виникнути дефіцит споживчої техніки», попередив засновник бренду Jacky’s Гусейн Іманов.
Нагадаємо, за результатами нового санкційного пакета США практично всі банки з найбільших за активами фінансових установ росії втратили доступ до світової фінансової системи, і деякі з них вже заявили про припинення валютних розрахунків.
За матеріалами:
Укрінформ
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