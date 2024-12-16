Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям — Finance.ua

Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям Сьогодні 11:32 — Фінтех і Картки

Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям

Банк Об’єднаних Арабських Еміратів різко посилив перевірки платежів російських компаній після нової хвилі американських санкцій, які торкнулися 50 банків, у тому числі російського державного Газпромбанку.

Банки ОАЕ є головними антисанкційними «хабами» російського бізнесу за кордоном, через який проводяться розрахунки з експорту та імпорту. За словами російських представників бізнесу і юристів, ситуація з платежами через ОАЕ, де після повномасштабної війни відкрили «дочірні структури» понад 1,6 тисячі російських компаній, різко погіршилася в листопаді.

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За словами джерел, середній термін проведення платежу через банки Дубая зріс з 1−3 днів на початку року до двох тижнів, а в деяких випадках — до 30 днів. У низки компаній гроші «зависають» і повертаються назад, а іноді навіть губляться. Є випадки, коли кошти були списані з рахунків в ОАЕ наприкінці листопада і досі не надійшли ні на рахунки в російських банках, ні назад на рахунки в ОАЕ, розповіла юрист Світлана Деревенко. За її словами, на «значне погіршення» ситуації скаржаться більшість компаній, що працюють через ОАЕ.

За низкою напрямків кредитні організації ОАЕ взагалі перестали проводити транзакції: це, зокрема, електроніка, сервери, IT-послуги, промислове обладнання, заявили юристи компанії Amond& Smith.

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Банки побоюються вторинних санкцій — тобто покарання порушення вже введених обмежень. Тому вони посилили перевірки всіх компаній із російськими бенефіціарами або тих, що працюють з російськими грошима. У деяких випадках доходить до блокування рахунків.

Частково складності пов’язані з китайськими банками, які посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них «російський слід», розповідали представникам бізнесу.

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Для російських споживачів те, що відбувається, може обернутися зникненням товарів з продажу. Якщо проблеми з оплатою не вирішаться, то вже у грудні «може виникнути дефіцит споживчої техніки», попередив засновник бренду Jacky’s Гусейн Іманов.

Нагадаємо, за результатами нового санкційного пакета США практично всі банки з найбільших за активами фінансових установ росії втратили доступ до світової фінансової системи, і деякі з них вже заявили про припинення валютних розрахунків.

Укрінформ За матеріалами:

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