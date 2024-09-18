Турецькі банки почали блокувати платежі з росії до Європи — Finance.ua

Турецькі банки почали блокувати платежі з росії до Європи Сьогодні 16:45 — Фінтех і Картки

Турецькі банки почали блокувати платежі з росії до Європи

Банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу та інших країн.

Три джерела з числа імпортерів та посередників розповіли, що минулого разу схожа ситуація спостерігалася на початку року. Тоді турецькі банки, як і кредитні організації інших «дружніх» країн побоювалися вторинних санкцій США за роботу з російськими компаніями. Проте поступово транзакції поновилися.

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Влітку проблеми із транзитними платежами через Туреччину виникли знову.

Європейські банки час від часу почали відмовлятися приймати у турецьких плату за товари на користь постачальників російського бізнесу, каже один з імпортерів. Інший співрозмовник видання підтверджує це: при спробі заплатити за товар через Туреччину постачальник із Болгарії попросив його переказати гроші через «нормальну» країну.

Посилена увага європейських кредитних організацій призвела до того, що на початку вересня вже турецькі банки почали відмовляти у проведенні транзитних платежів. За словами джерела, навіть надання банку додаткових документів щодо постачання не вирішує проблему.

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У Туреччині зазвичай було 2−3 банки, які охоче проводили платежі за російські товари в інші країни, але останнім часом ускладнилася робота навіть із ними, підтверджує партнер юрфірми FTL Advisers Ігор Кузнец. За його словами, здебільшого складнощі виникають під час оплати в доларах і євро, але тепер також важко проходять платежі в юанях.

Причина може бути в тому, що турецькі банки почали більше побоюватися санкцій або їхні банки-кореспонденти тепер висувають підвищені вимоги до платежів із Туреччини, вважає Кузнец.

При цьому турецький держбанк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитних платежів, на тлі відмови інших кредитних організацій від таких операцій запровадив за них додаткову комісію, розповів співрозмовник. Він не назвав розміру комісії, але зазначив, що дозволити її собі можуть тільки великі компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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