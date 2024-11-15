Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн — Finance.ua

Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн Вчора 13:32 — Фондовий ринок

Четвертий за розміром активів банк Китаю — Bank of China — став частіше блокувати перекази в юанях із країн, які росія використовує для закупівлі товарів.

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Про це розповіли РБК представники бізнесу, юристи та консультанти, пише The Moscow Times.

Так, нещодавно компанія з ОАЕ не змогла переказати юані з казахстанського банку «ЦентрКредит» у китайський Chouzhou Commercial. Транзакцію було заблоковано Bank of China, який виступає банком-кореспондентом для казахстанської кредитної організації, повідомив заступник голови правового комітету Асоціації експортерів та імпортерів Владислав Донченко.

«При цьому ні директор, ні засновник компанії не мали формальних зв’язків із росією», — підкреслив він.

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За його даними, банк Chouzhou тепер просить платити йому з Казахстану тільки з тих банків, з якими у нього є прямі кореспондентські відносини. Такі самі проблеми виникали під час переказу в Китай коштів із банків Грузії та Вірменії, стверджує старший аналітик консалтингової компанії ITSWM Георгій Окромчедлішвілі.

Про подібні кейси знає і секретар генради російсько-азіатського союзу промисловців і підприємців Максим Спаський. Він нагадав, що у Bank of China найсерйозніший і найскладніший комплаєнс із китайських банків.

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«Тільки якась підозра на небезпеку — вони відразу не хочуть проводити платіж», — каже Спаський.

Загалом, за його словами, якщо говорити про закупівлі товарів із Китаю, то «за несерйозні товари проходять платежі на невеликі регіональні банки», але коли йдеться про постачання складного устаткування або електроніки, а платником виступає компанія з ОАЕ, Киргизстану або Казахстану, «сходяться всі карти».

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