Китай, Індія та Туреччина відчутно скоротили закупівлі російського вугілля у 2024 році — Finance.ua
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Китай, Індія та Туреччина відчутно скоротили закупівлі російського вугілля у 2024 році

Енергетика
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Китай, Індія та Туреччина відчутно скоротили закупівлі російського вугілля у 2024 році
Китай, Індія та Туреччина відчутно скоротили закупівлі російського вугілля у 2024 році
Китай, Індія та Туреччина, що стали найбільшими покупцями російського вугілля після ембарго Євросоюзу, з початком 2024 року різко скоротили закупівлі у росії.
Про це повідомляє The Moscow Times.
У січні-вересні 2024 року експорт до Китаю впав на 9,5% рік до року, до 53,7 млн т, до Індії — на 23%, до 20,1 млн т, а до Туреччини — на 35%, до 15,3 млн т.
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Зазначається, що також істотно скоротився експорт до Південної Кореї (в 1,6 раза рік до року, до 5 млн т) і Японії (в 9,3 раза, до 385 600 т). Відвантаження російського вугілля в ОАЕ за дев’ять місяців знизилися до того самого періоду 2023 року на 20%, до 3,1 млн т.
Водночас експорт значно зріс до В’єтнаму (в 4,7 раза, до 1,1 млн т) і Гонконгу (на 10%, до 10,4 млн т). Серед держав ближнього закордоння найістотніше наростила імпорт вугілля з Росії Білорусь — у 17 разів, до 5,7 млн т. Постачання до Казахстану збільшилися на 33%, до 452 900 т, а в Абхазію — в 3,4 раза, до 78 тис. т.
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Загальний експорт вугілля з росії в січні-вересні впав на 14% рік до року, до 132,5 млн т.
Експорт енергетичного вугілля становив 108,3 млн т, що на 17% менше, ніж за той самий період минулого року. Постачання коксівного (металургійного) вугілля, навпаки, зросли на 3%, до 24,3 млн т. При цьому у вересні загальний експорт російського вугілля скоротився на 21,5% рік до року, до 12,5 млн т.
За матеріалами:
Економічна Правда
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