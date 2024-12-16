Міністр фінансів пояснив замороження соціальних видатків наступного року — Finance.ua

Міністр фінансів пояснив замороження соціальних видатків наступного року Сьогодні 08:03 — Казна та Політика

Міністр фінансів пояснив замороження соціальних видатків наступного року, freepik

Пріоритетом державного бюджету на 2024 рік є сектор безпеки та оборони. Збільшення видатків соціально-гуманітарного напрямку не передбачено.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Ми досить обережно додаємо, або, скажемо так, не індексуємо, інші видатки, крім сектору безпеки і оборони. Крім пенсій. Ми не збираємося індексувати заробітні плати», — сказав він.

За його словами, «це означає, що фактично є певні замороження соціально-гуманітарного напрямку».

Водночас Марченко повідомив, що в цілому ці напрямки також отримали певні збільшення. Зокрема, освіта отримала при між першим і другим читанням бюджету додаткові 12 млрд гривень на освітню субвенцію.

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«Коли ми можемо, то частково додаємо інші сфери, які вважаємо найбільш обділені під час війни. Але стараємося це робити досить в обмежених ресурсах, зважаючи на наявність в принципі у нас такої можливості. Тобто, бюджет досить консолідований з точки зору видатків», — додав він.

За його словами, найбільші обсяги видатків — це збройні сили, це сектор безпеки і оборони.

«На даному етапі чітко розуміємо, яка потреба сектору безпеки оборони і яку частку бюджету ми маємо спрямувати на сектор безпеки і оборони. Це в умовах повномасштабного вторгнення дозволяє говорити, що коштів, які передбачені на сектор безпеки і оборони, є достатньо для того, щоб ми могли витримувати як мінімум той інтенсив і ту кампанію яка є в 2024 році», — сказав Марченко.

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Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів заявляло , що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік. Державний бюджет України на 2025 рік сформований так, щоб стабільно пройти наступний рік попри виклики війни. У ньому забезпечення потреб сектору безпеки і оборони є безперечним пріоритетом.

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