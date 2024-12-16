Міністр фінансів пояснив замороження соціальних видатків наступного року — Finance.ua

Міністр фінансів пояснив замороження соціальних видатків наступного року
Пріоритетом державного бюджету на 2024 рік є сектор безпеки та оборони. Збільшення видатків соціально-гуманітарного напрямку не передбачено.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
«Ми досить обережно додаємо, або, скажемо так, не індексуємо, інші видатки, крім сектору безпеки і оборони. Крім пенсій. Ми не збираємося індексувати заробітні плати», — сказав він.
За його словами, «це означає, що фактично є певні замороження соціально-гуманітарного напрямку».
Водночас Марченко повідомив, що в цілому ці напрямки також отримали певні збільшення. Зокрема, освіта отримала при між першим і другим читанням бюджету додаткові 12 млрд гривень на освітню субвенцію.
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«Коли ми можемо, то частково додаємо інші сфери, які вважаємо найбільш обділені під час війни. Але стараємося це робити досить в обмежених ресурсах, зважаючи на наявність в принципі у нас такої можливості. Тобто, бюджет досить консолідований з точки зору видатків», — додав він.
За його словами, найбільші обсяги видатків — це збройні сили, це сектор безпеки і оборони.
«На даному етапі чітко розуміємо, яка потреба сектору безпеки оборони і яку частку бюджету ми маємо спрямувати на сектор безпеки і оборони. Це в умовах повномасштабного вторгнення дозволяє говорити, що коштів, які передбачені на сектор безпеки і оборони, є достатньо для того, щоб ми могли витримувати як мінімум той інтенсив і ту кампанію яка є в 2024 році», — сказав Марченко.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів заявляло, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік. Державний бюджет України на 2025 рік сформований так, щоб стабільно пройти наступний рік попри виклики війни. У ньому забезпечення потреб сектору безпеки і оборони є безперечним пріоритетом.
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