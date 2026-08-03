У Києві будують нову теплотрасу Сьогодні 07:27

У Голосіївському районі реалізують один із важливих проєктів Плану стійкості столиці — будівництво нової теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Для цих робіт у межах будівельного коридору необхідно видалити частину зелених насаджень. Після завершення будівництва територію повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження.

Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Зазначається, що міська влада реалізує цей проєкт, виходячи з двох однаково важливих пріоритетів: забезпечення надійного теплопостачання для мешканців столиці та збереження зеленого фонду міста. Будівництво резервної тепломережі — це інвестиція у стійкість критичної інфраструктури Києва. В умовах постійних загроз енергетичній системі вона дозволить гарантувати теплопостачання для тисяч мешканців Теремків навіть у разі надзвичайних ситуацій, а передбачені компенсаційні та відновлювальні заходи забезпечать збереження екологічного балансу території.

Навіщо будують нову теплотрасу

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров’я та 18 закладів освіти — школи й дитячі садки.

Замовником робіт є КП «Київтеплоенерго». Тепломережу доведеться прокладати під територією зелених насаджень. Дерева та кущі в межах будівельного коридору видалятимуть, але виключно після фахового обстеження та з дотриманням усіх норм законодавства.

Що буде після завершення будівництва

Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження.

Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці.

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