Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних боржників штрафують — Finance.ua

Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних боржників штрафують Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних боржників штрафують

Загальний борг населення перед «Київтеплоенерго» складає понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду — 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Однак близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків (близько 15% від загальної кількості клієнтів). Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що як показує практика, лише штрафні санкції мають вплив на хронічних боржників та спонукають їх рухатись у напрямку вирішення питання — сплати боргу чи його реструктуризації.

Тому системним неплатникам Київтеплоенерго нараховує пеню.

«Це стало можливим після скасування Кабміном мораторію на її застосування (постанова КМУ № 1405 від 29.12.2023 р). Тільки у листопаді 2024 року понад 90 тис. клієнтів комунального підприємства отримали нарахування пені на загальну суму понад 6 млн грн», — зазначили в Київтеплоенерго.

Якщо клієнт продовжує ігнорувати рахунки і надалі їх не сплачує, Київтеплоенерго стягуватиме борги через суд. У такому випадку стягнення може перевищувати суму самого боргу до 20%, що пов’язано із судовими та іншими супутніми витратами. Після судової ухвали кошти можуть бути списані з рахунку примусово, також може бути арештовано чи обмежено право користування коштами на рахунку або навіть майном.

Як уникнути штрафних санкцій

Щоб уникнути штрафних санкцій, Київтеплоенерго закликає боржників сплатити або реструктурувати борг та сплачувати його частинами.

Укласти договір реструктуризації можна у Центрі комунального сервісу. Фахівці запросять необхідні документи, узгодять графік погашення боргу.

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За останні пів року вже укладено понад 810 угод.

Договір реструктуризації можна підписати онлайн без особистого візиту до сервісних центрів та завірити його електронним підписом.

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