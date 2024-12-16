В Мінсоцполітики прокоментували інформацію, що завдяки «Зимовій єПідтримці» влада планує підрахувати кількість населення — Finance.ua

В Мінсоцполітики прокоментували інформацію, що завдяки «Зимовій єПідтримці» влада планує підрахувати кількість населення Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

В Мінсоцполітики прокоментували інформацію, що завдяки «Зимовій єПідтримці» влада планує підрахувати кількість населення

Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, розповіла про новий підхід до збору статистичних даних в умовах війни для підрахунку кількості людей, які проживають на території України.

Про це вона сказала на форумі «Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни».

Марчак спростувала чутки про те, що влада має намір підрахувати кількість населення України за допомогою програми «Зимова єПідтримка».

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За її словами, такий спосіб підрахунку не має сенсу, оскільки серед населення України є велика кількість літніх людей, які не можуть відкрити картки «Національний кешбек».

Крім того, Марчак зазначила, що метод, який розглядали раніше, що включає використання карток і телефонних номерів, не використовується.

«Очевидно, що зараз під час війни важко проводити загальнонаціональні обстеження, але минулого року ми разом з Інститутом демографії за підтримки ЮНІСЕФ зробили проєкт, який фактично є квазіінструментом статистичних спостережень, і завдяки цьому інструменту Інститут демографії зміг зробити оцінку не тільки загальної кількості людей, які проживають в Україні, але й майнового стану складу сімей в середньому по Україні», — пояснила вона.

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Марчак зазначила, що Інститут демографії провів якісну вибірку, результати якої можуть бути екстрапольовані для загальної картини в країні.

«Це новий спосіб, тому що він заснований на вибірковому спостереженні умов життя домогосподарств, що дозволило зібрати дуже багато інформації про ситуацію з українським родинами», — підсумувала вона.

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