Експерт назвав кількість працездатного населення України — Finance.ua

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Експерт назвав кількість працездатного населення України

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Експерт назвав кількість працездатного населення України
Експерт назвав кількість працездатного населення України, Фото: freepik
На момент початку активної фази війни в Україні проживало близько 18 мільйонів працездатних людей. За кордон виїхало 6,8 мільйона українців, з них близько 4 мільйонів — це люди працездатного віку.
Про це повідомив економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері «Київ24».
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Пендзин зазначив, що в Україні не проводили перепис населення з 2000 року, тому всі наявні дані про кількість населення базуються на експертних оцінках.

Де працюють українці

За його підрахунками, наразі в Україні залишається 14 мільйонів працездатних громадян.

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Пендзин зазначив, що з цієї кількості 6,5 мільйона працюють у легальному бізнесі й сплачують податки, а ще 3 мільйони отримують зарплату з державного бюджету, включаючи тих, хто працює в секторі безпеки та оборони.
Також Пендзин прокоментував заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що 98% повісток були надіслані тим людям, які не платять податків.
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«Державна податкова служба не розсилала повістки, це робили ТЦК та Міністерство оборони, а вони бази платників податків немають точно», — пояснив експерт.
Нагадаємо, за даними work.ua, у жовтні була найвища кількість вакансій і відгуків від шукачів за рік. Уже 8 місяців поспіль роботодавці на Work.ua пропонують шукачам понад 100 000 вакансій. І поки що вони не планують збавляти темп, адже ринок праці саме виходить на пік ділової активності.
За матеріалами:
УНІАН
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