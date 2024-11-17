Експерт назвав кількість працездатного населення України — Finance.ua

Експерт назвав кількість працездатного населення України Сьогодні 10:08

Експерт назвав кількість працездатного населення України, Фото: freepik

На момент початку активної фази війни в Україні проживало близько 18 мільйонів працездатних людей. За кордон виїхало 6,8 мільйона українців, з них близько 4 мільйонів — це люди працездатного віку.

Про це повідомив економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері «Київ24».

Читайте також Хто буде здійснювати перевірку листків непрацездатності — законопроєкт

Пендзин зазначив, що в Україні не проводили перепис населення з 2000 року, тому всі наявні дані про кількість населення базуються на експертних оцінках.

Де працюють українці

За його підрахунками, наразі в Україні залишається 14 мільйонів працездатних громадян.

Пендзин зазначив, що з цієї кількості 6,5 мільйона працюють у легальному бізнесі й сплачують податки, а ще 3 мільйони отримують зарплату з державного бюджету, включаючи тих, хто працює в секторі безпеки та оборони.

Також Пендзин прокоментував заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що 98% повісток були надіслані тим людям, які не платять податків.

«Державна податкова служба не розсилала повістки, це робили ТЦК та Міністерство оборони, а вони бази платників податків немають точно», — пояснив експерт.

Нагадаємо, за даними work.ua, у жовтні була найвища кількість вакансій і відгуків від шукачів за рік. Уже 8 місяців поспіль роботодавці на Work.ua пропонують шукачам понад 100 000 вакансій. І поки що вони не планують збавляти темп, адже ринок праці саме виходить на пік ділової активності.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.