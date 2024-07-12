Біженці вирішують головну проблему Євросоюзу щодо скорочення населення — Reuters — Finance.ua
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Біженці вирішують головну проблему Євросоюзу щодо скорочення населення — Reuters

Світ
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Біженці вирішують головну проблему Євросоюзу щодо скорочення населення — Reuters
Біженці вирішують головну проблему Євросоюзу щодо скорочення населення — Reuters
У 2023 році міграція до країн Європейського Союзу сприяла зростанню загальної чисельності населення, навіть незважаючи на те, що смертність продовжувала переважати над народжуваністю,
Про це пише Reuters з посиланням дані Євростату.
«Після скорочень у 2020 і 2021 роках, які були пов’язані з впливом пандемії Covid-19, кількість населення 27 країн ЄС зросла другий рік поспіль з 447,6 мільйона до 449,2 мільйона людей протягом минулого року», — йдеться у публікації. Чиста внутрішня міграція зокрема включала прибуття переміщених осіб з України", — йдеться у звіті Євростату.
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Низький рівень народжуваності в Європі означає, що так звана «природна» складова чисельності населення — народжуваність мінус смертність — з 2012 року залишається негативною та не змінюється.
«Це, у поєднанні зі старінням і загальною демографічною кризою призвело до занепокоєння щодо нестачі робочої сили та майбутнього фінансування держав національного добробуту», — пише Reuters.

Довідка Finance.ua:

  • українським біженцям, які перебувають за кордоном у статусі тимчасового захисту, інколи доводиться змінювати країну перебування. Отримання повторного захисту залежить від політики кожної країни окремо;
  • у першій половині 2024 року Німеччина залишалась лідером серед країн Європи для прохачів притулку. Однак кількість поданих заяв про надання притулку в країні зменшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року;
  • Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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