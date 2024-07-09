Які країни обирають біженці у 2024 році — Finance.ua

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Які країни обирають біженці у 2024 році

Світ
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Які країни обирають біженці у 2024 році
Які країни обирають біженці у 2024 році
У першій половині 2024 року Німеччина залишалась лідером серед країн Європи для прохачів притулку. Однак кількість поданих заяв про надання притулку в країні зменшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Про це повідомляє видання Focus, посилаючись на дані Агентства ЄС з питань притулку (EUAA).
«Нові дані за перше півріччя 2024 року показують, що кількість заявок на надання притулку в Німеччині cкорочується. Незважаючи на це, Федеративна Республіка Німеччина залишається країною призначення номер 1 для шукачів притулку в ЄС», — сказано в повідомленні.
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На думку німецького уряду, зниження кількості заяв пов’язане із запровадженням стаціонарного прикордонного контролю. Більшість заяв надійшла від біженців із Сирії (29%), Афганістану (18%) та Туреччини (10%).

Які країни обирають мігранти

З січня по червень у країнах Європейського союзу, а також у Норвегії та Швейцарії було подано 499 470 заяв про надання притулку. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Статистика по країнах виглядає так:
  • Іспанія — 87.700 заявок (+1%);
  • Італія — 81.108 (+32%);
  • Франція — 77.474 (-6%);
  • Греція — 29.776 (+77%).
В Австрії та Болгарії зафіксовано скорочення кількості заяв на 41 та 39% відповідно.
У 2023 році в ЄС, а також у Швейцарії та Норвегії було подано загалом 1,14 мільйона заяв про надання притулку — більше, ніж будь-коли з 2016 року.
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Найменше прохачів притулку було в Угорщині (13), Словаччині (79) і на Мальті (234).
Нагадаємо, через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну все більше українських біженців планують залишитися в Німеччині назавжди. Так, українці, які проживають у Німеччині, рідше заявляють про бажання повернутися на батьківщину, ніж їхні співвітчизники, які зараз проживають у Польщі.
У Польщі з 1 липня змінюють умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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