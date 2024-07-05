Чи бачать біженці майбутнє своїх дітей у Німеччині та Нідерландах — опитування Сьогодні 10:12 — Світ

Чи бачать біженці майбутнє своїх дітей у Німеччині та Нідерландах — опитування

Більше половини громадян України в Німеччині (57%) уявляють майбутнє своїх дітей у Німеччині, тоді як 39% бачать їхнє майбутнє в Україні. Протилежна ситуація у Нідерландах, де 29% громадян України вказали на свою поточну країну проживання. Натомість більше половини (60%) бачать майбутнє своїх дітей в Україні.

Про це свідчать результати дослідження « Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах », проведеного Міграційною платформою EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Статистика про дітей біженців у Німеччині та НІдерландах

Половина громадян України в Німеччині та Нідерландах (51% і 50% відповідно) стверджують, що приїхали з дітьми до 18 років. В обох країнах третина респондентів (33%) розповіла, що прибула з однією дитиною. Середній вік наймолодшої дитини в Німеччині — вісім років, а в Нідерландах — дев’ять.

Освіта. Серед українських родин у Німеччині та Нідерландах більше половини (60% і 56% відповідно) повідомили, що їхні діти навчають в двох системах освіти — українській та місцевій. У Німеччині майже чверть (24%) українських сімей покладаються виключно на німецьку систему, тоді як у Нідерландах ця кількість становить 30%. Також 9% респондентів у Німеччині та 6% респондентів у Нідерландах стверджують, що їхні діти не охоплені жодною системою освіти.

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У Німеччині значна частка громадян України (66%) позитивно оцінює доступність догляду за дітьми, що дозволяє батькам працювати або продовжувати навчання. Нідерланди показують навіть більш позитивну тенденцію — 86% опитаних.

Довідка Finance.ua:

раніше Міграційна платформа EWL повідомляла, що 67% громадян України в Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування, хоча офіційна німецька статистика вказує на близько 20% зайнятості біженців минулого року. У Нідерландах 61% громадян України декларують, що мають роботу;

у середньому в Німеччині вони заробляють 1334 євро на місяць нетто («чистими»), а в Нідерландах середня зарплата нетто українців становить 1104 євро на місяць;

також 40% респондентів у Німеччині повідомили, що їхні родичі не збираються до них переїжджати. 27% опитаних відповіли ствердно. У Нідерландах ця тенденція ще сильніша: 62% українців заявили, що їхні родичі до них не переїдуть. 26% говорять про готовність родичів переїхати до Нідерландів.

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