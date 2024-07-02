У Нідерландах продовжили схему тимчасового звільнення від податку на авто для українців — Finance.ua

У Нідерландах продовжили схему тимчасового звільнення від податку на авто для українців Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

У Нідерландах продовжили схему тимчасового звільнення від податку на авто для українців

Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити схему тимчасового звільнення від транспортного податку (MRB) та податку на легкові автомобілі й мотоцикли (BPM) для українських біженців до 4 березня 2025 року.

Це важливий крок, який дозволяє українцям, що вимушено залишили свої домівки, зберегти додаткові кошти під час перебування в Нідерландах.

Які умови звільнення від податку

Для того, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати наступним критеріям:

Автомобіль має бути зареєстрований в Україні.

Переселенець має в’їхати до Нідерландів на цьому автомобілі.



Що робити

Якщо ви вже зареєстровані у схемі тимчасового звільнення від податку, не потрібно здійснювати додаткових дій. Звільнення буде продовжено автоматично до зазначеного терміну.

Якщо ви ще не зареєстровані у цій схемі, потрібно надіслати лист із наступною інформацією на адресу податкових органів Нідерландів:

Ім’я

Адреса в Україні



BSN (номер соціального страхування)



Адреса проживання в Нідерландах



Номер авто



Важливо! Лист необхідно відправити на адресу:

Податкові органи

CAP/Auto, Команда дозволів на звільнення



PO Box 90 121, 4800 RA Breda



Наголошується, що відповідне рішення допоможе зменшити фінансове навантаження на переселенців, дозволяючи їм краще адаптуватися до життя в новій країні.

Ця ініціатива демонструє солідарність та підтримку з боку уряду Нідерландів, що є важливим елементом у забезпеченні добробуту українських біженців.

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