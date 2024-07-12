Повторний захист для українців в ЄС: країни, де це можливо — Finance.ua

Повторний захист для українців в ЄС: країни, де це можливо Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Повторний захист для українців в ЄС: країни, де це можливо

Українським біженцям, які перебувають за кордоном у статусі тимчасового захисту, інколи доводиться змінювати країну перебування. Причини бувають різні. Хтось шукає роботу в іншій країні, комусь треба возз’єднатися з родичами, когось не влаштовують умови перебування.

Змінити країну перебування, звісно, можна, але отримання повторного захисту залежить від політики кожної країни окремо. Наприклад, Польща, Швейцарія та Чехія можуть відмовити в наданні повторного захисту. Втім, деякі країни без проблем повторно надають право українцям жити в них та отримувати всі пільги, передбачені Директивою ЄС про тимчасовий захист біженців з України.

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Про країни, що цьогоріч надають таку можливість, пише портал Visit Ukraine.

Німеччина

Якщо ви вирішили отримати в Німеччині статус тимчасового захисту, варто враховувати, що не всі федеральні землі ФРН приймають біженців з України. Наразі приймають такі регіони: м. Берлін, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саарланд, Шлезвіг-Гольштайн, Саксонія, Тюрингія.

Для того, щоб оформити дозвіл на тимчасове перебування на території Німеччини (Aufenthaltstitel), необхідно подати заяву до найближчого відділу міграційної служби (Ausländerbehörde) з проханням про спрощену процедуру отримання відповідної посвідки на тимчасовий захист, проживання та працевлаштування.

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Зберіть усі необхідні документи (паспорт або свідоцтво про народження для дітей, документ, у якому вказана адреса вашого тимчасового проживання у Німеччині. - Ред.). Відвідайте офіс міграційної служби й у порядку живої черги пройдіть процедуру реєстрації за біометричними даними. Після завершення процедури Вам видадуть дозвіл на проживання в Німеччині.

Словаччина

Ви можете подати заяву про надання тимчасового захисту в Словацькій Республіці, навіть якщо ви вже отримали його в іншій країні ЄС.

Для цього потрібно перед виїздом до Словаччини відмовитися від відповідного статусу в попередній країні перебування.

Нідерланди

Також повторно тимчасовий захист (RTB) можна отримати в Нідерландах.

RTB означає, що ви можете залишатися в Нідерландах упродовж певного часу і маєте право на притулок, медичне обслуговування та право на роботу. Неповнолітні діти також мають право на освіту.

Іспанія

Отримання повторного тимчасового захисту в Іспанії можливе, але обрати самостійно місце проживання не можна, його призначають працівники державної міграційної служби.

Щоб отримати тимчасовий захист потрібно подати заяву в Центрах CREADE у Мадриді, Барселоні, Малазі або Аліканте.

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Для подання документів необхідно мати біометричний паспорт для поїздок за кордон та свідоцтво про народження дитини, якщо захист оформлюється на дитину. Також необхідна адреса проживання в Іспанії.

Португалія

Ця країна також продовжує приймати українських біженців, навіть якщо вони вже мали тимчасовий захист в інших країнах.

В Португалії тимчасовий захист видається на один рік, але є можливість продовжити його двічі, терміном по пів року.

Для отримання тимчасового захисту в Португалії потрібно мати докази, що ви відмовилися від захисту в іншій країні.

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Коли надходить запит, Служба з питань іноземців та кордонів (SEF) переглядає відповідні бази даних і згодом передає дані заявника організаціям, відповідальним за автоматичне призначення ідентифікаційного податкового номера, соціального страхування та охорони здоров’я.

Після реєстрації видається підтвердження прийняття та підтвердження клопотання про тимчасовий захист та видається посвідка на проживання терміном на один рік.

Хорватія

Хорватія також надає притулок українцям після того, як вони відмовляються від нього в іншій країні.

Можна перед виїздом із країни перебування подати заяву в електронному вигляді на сайті міністерства внутрішніх справ Хорватії, або в паперовій формі у відділенні поліції по приїзді в країну.

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