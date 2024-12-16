Банки знижують ставки: під який відсоток можна взяти кредит — Finance.ua
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Банки знижують ставки: під який відсоток можна взяти кредит

Кредит&Депозит
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Банки знижують ставки: під який відсоток можна взяти кредит
Банки знижують ставки: під який відсоток можна взяти кредит, freepik
Банки України в листопаді 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
За даними НБУ, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,8% річних. Місяць тому ставки були на рівні 34,0%.
При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 15,4% до 14,4% річних.
Банки знижують ставки: під який відсоток можна взяти кредит
Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,7% до 277 млрд гривень, для підприємств — на 1,6% до 831 млрд гривень.
Банки знижують ставки: під який відсоток можна взяти кредит
Нагадаємо, у IV кварталі 2024 року банки України очікують зростання попиту на всі види роздрібних кредитів.
Попит населення на позики зростав три квартали поспіль, у ІІІ кварталі — найбільше на споживчі кредити. Основними чинниками підвищення попиту на роздрібні кредити були кращі споживчі настрої та нижчі відсоткові ставки. Зростання витрат на товари довгострокового користування підживлювало попит на споживчі кредити.
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За даними НБУ, частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення сягнуло 16%.
Водночас боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники — у населення з нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.
Ставки банків за кредитами для населення залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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