Змінено правила складання та подання звітності для ринку небанківських фінпослуг — Finance.ua

Змінено правила складання та подання звітності для ринку небанківських фінпослуг Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Змінено правила складання та подання звітності для ринку небанківських фінпослуг

Національний банк вніс зміни до правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123.

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Зазначається, що у змінах до правил передбачено, зокрема, запровадження:

системи показників регуляторної консолідованої та субконсолідованої звітності для небанківських фінансових груп [дев'ять файлів із показниками звітності (G01, G02, G03, G031, GF0, GF1, GT1, GT21, GT22), пояснювальна записка до консолідованої звітності небанківської фінансової групи (додаток 8 до Правил № 123)]. Підставами є введення у дію Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 202 (зі змінами), та імплементація окремих норм Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2022/2454 від 14.12.2022, що встановлює імплементаційні технічні стандарти для застосування Директиви 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо наглядової звітності щодо концентрації ризиків і внутрішньогрупових операцій;

чотирьох файлів із показниками звітності для страховиків (IR23, IR24, IR25, IR26) з метою забезпечення автоматизації табличних даних пояснювальної записки до звітності страховика (унесені зміни до додатка 7 до Правил № 123);

файла з показником звітності для кредитних спілок (CR21) у звʼязку з набранням чинності Закону України «Про кредитні спілки» та виконанням вимог Положення про визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.01.2024 № 5.

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Крім того, передбачено унесення змін до:

показників звітності кредитних спілок (файли CR17, CR18, CR19, CR20, CR151, CR161, CR162) у звʼязку з набранням чинності Законом України «Про кредитні спілки» та розширенням ознаки членства і видів додаткових пайових внесків кредитних спілок, потребою здійснювати розрахунки пруденційних нормативів для кредитних спілок, а також уточненням параметрів та некласифікованих реквізитів показника;

переліку показників звітності страховиків (файли IR14, IRPL) у звʼязку з потребою приведення показників звітності у відповідність до категорій дебіторської заборгованості, що включається до суми прийнятних активів для розрахунку регулятивного капіталу страховика, а також потребою у приведенні показників звітності у відповідність до переліку видів витрат страховика;

показників звітності фінансових компаній та ломбардів (файли LRF02, LRF04, LRF05, LRF07, LRG01, LRI01, LRL01, LRN01, LRR01) у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та запровадженням додаткових вимог до фінансових компаній щодо пруденційних вимог та нормативів.

Також передбачено, що Національний банк не складатиме документа, у якому зафіксовано порушення, та не застосовуватиме заходів впливу до постачальників звітності за несвоєчасне подання файлів CR17, CR18, CR19, CR20, CR161, CR162, LRF01, LRF02 за січень та лютий 2025 року за умови, що ці файли будуть подані до Національного банку в повному обсязі до 31 березня 2025 року.

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Фінансові компанії, ломбарди подають до Національного банку файли LRF01, LRF02:

за IV квартал 2024 року / за 2024 рік, складені на звітну дату 01 січня 2025 року, — згідно з вимогами правил, що діяли на 31 грудня 2024 року, тобто без урахування внесених постановою № 145 змін;

щомісяця — починаючи зі звітної дати станом на 01 лютого 2025 року (за січень 2025 року). Строк подання файлів зі звітною датою 01 лютого 2025 року — не пізніше 05 березня 2025 року.

Зазначені зміни затверджені набирають чинності з 1 січня 2025 року.

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