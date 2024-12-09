НБУ запровадив електронні підписи в автоцивілці — Finance.ua

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НБУ запровадив електронні підписи в автоцивілці

Страхування
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НБУ запровадив електронні підписи в автоцивілці
НБУ запровадив електронні підписи в автоцивілці
Національний банк України встановив порядок підписання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеного у формі електронного документа. Нові норми почнуть діяти з 1 липня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладений у формі електронного документа, або його індивідуальна частина повинен (повинна) містити:
1) електронний підпис споживача з урахуванням вимог законодавства України;
2) кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи страховика або страхового посередника із кваліфікованою електронною позначкою часу (якщо використання іншого виду підпису не передбачено договором страхування, що є першим, основним або яким встановлюються ділові відносини).
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Крім того, встановлено вимоги щодо заборони надання споживачу паперової або електронної копії договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та додатків до нього замість оригінального примірника такого договору та додатків до нього.
«Зазначені вимоги спрямовані на підвищення безпеки, прозорості та дотримання вимог Цивільного кодексу України щодо письмової форми правочину під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів у формі електронного документа», — пояснили в Нацбанку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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