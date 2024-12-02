Як заощадити на страховці та не потрапити у халепу: новий випуск «Страхування по-людськи» — Finance.ua
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Як заощадити на страховці та не потрапити у халепу: новий випуск «Страхування по-людськи»

Страхування
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Як заощадити на страховці та не потрапити у халепу: новий випуск «Страхування по-людськи»
Як заощадити на страховці та не потрапити у халепу: новий випуск «Страхування по-людськи»
Новий випуск «Страхування по-людськи» вже на каналі! У ньому ведуча Таня Бєлова та Дмитро Соколов, керівник страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua, розкладають по поличках усе, що потрібно знати про страхові агрегатори.
💬 Дмитро ділиться цікавим прогнозом: «У січні 2025 року буде такий невеличкий шок, тому що вартість автоцивілки має вирости на 40−50%. Люди почнуть шукати варіанти дешевше, але, на жаль, більш дешевих уже не буде!»
Тож як агрегатори допомагають сьогодні заощадити, і чи дійсно можна купити страховку дешевше, ніж напряму у страхової компанії? У випуску ви дізнаєтесь:
  • За рахунок чого формується знижка через агрегатори?
  • Чи можна довіряти агрегаторам і як уникнути шахрайства?
  • Що зміниться на страховому ринку у 2025 році, і чи варто купувати поліс заздалегідь?
🎥 Ми розібрали всі підводні камені, перевірили вигоди та навіть поговорили про те, як правильно вибрати страхову компанію!
👉 Не пропустіть! Дивіться новий випуск за посиланням: Дивитись відео.
Залишайте свої запитання і коментарі — будемо раді обговорити!
За матеріалами:
Finance.ua
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