День фінансів: ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації, «самодепортація» Трампа, США знизили «рахунок» Україні — Finance.ua

День фінансів: ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації, «самодепортація» Трампа, США знизили «рахунок» Україні Сьогодні 17:38

У середу, 16 квітня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації з 9 травня на 90 діб до 6 серпня 2025 року.

Рада ухвалила закон про грошову допомогу родинам загиблих героїв. Згідно з новим . Згідно з новим законом , сім’ї людей, які загинули, захищаючи Україну від 24 лютого 2022 року до кінця дії воєнного стану, зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень, якщо загиблий брав участь у бойових діях.

Зеленський ініціює «промисловий Рамштайн» для відновлення стратегічних підприємств після атак рф.

Військові ЗСУ зможуть самостійно призначати отримувачів їхніх виплат на випадок полону.

США знизили «рахунок» Україні втричі. США, мабуть, пом’якшили свої вимоги до України. США, мабуть, пом’якшили свої вимоги до України. Йдеться про повернення допомоги під час переговорів щодо економічної угоди між країнами.

Угода про корисні копалини зі США. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський повідомив , що цього тижня триватимуть перемовини між Україною та США щодо угоди про корисні копалини.

Трамп хоче запустити програму «самодепортації». Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запустити нову програму і запропонувати гроші іммігрантам, які перебувають у країні нелегально, щоб вони змогли покинути її Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запустити нову програму і запропонувати гроші іммігрантам, які перебувають у країні нелегально, щоб вони змогли покинути її добровільно

В Україні зростають зарплати. Згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році Згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%.

Причини, чому економіка пригальмувала. За оцінками Мінекономіки, у лютому 2025 року ВВП зріс на 0,7% [±0,2%] (порівняно зі зростанням на 1,5% у січні 2025 року та 6,8% у лютому 2024 року). Уповільнення темпів За оцінками Мінекономіки, у лютому 2025 року ВВП зріс на 0,7% [±0,2%] (порівняно зі зростанням на 1,5% у січні 2025 року та 6,8% у лютому 2024 року). Уповільнення темпів зростання економіки в лютому відбулося через ракетні обстріли об’єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів.

Майно в податковій заставі. Платник податків може Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу, а також у випадку, якщо контролюючий орган впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

Які країни найбільше хочуть залишити українських біженців. Європейські країни зацікавлені в тому, щоб українські біженці Європейські країни зацікавлені в тому, щоб українські біженці залишилися у них. Передусім це стосується країн, які найбільш зрілі в питанні міграційної політики.

При цьому Німеччина готує зміни щодо біженців.

Де найвищі та найменші пенсії в Україні. За даними Пенсійного фонду, наразі в Україні За даними Пенсійного фонду, наразі в Україні нараховується понад 10,3 млн пенсіонерів. За рік пенсіонерів поменшало на 176 тисяч. Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Чому українці менше купують валюти. На думку На думку фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, найближчими місяцями обсяги ввезення готівки можуть ще знизитися, але несуттєво.

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