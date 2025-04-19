Apple працює над новими моделями Vision Pro — Finance.ua

Apple працює над новими моделями Vision Pro
Компанія Apple активно працює над двома новими моделями гарнітури Vision Pro, які мають стати важливим кроком до створення окулярів доповненої реальності, зручних для щоденного використання.
Про це пише відомий Apple-інсайдер із Bloomberg, Марк Гурман.
Якими будуть нові моделі Vision Pro
За його даними, одна з моделей буде легшою та дешевшою, ніж гарнітура першого покоління, а інша — призначена для підключення до Mac.
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Остання зможе забезпечувати наднизьку затримку передачі контенту з дисплея Mac, що відкриє нові можливості для використання висококласних корпоративних додатків.
Повідомляється, що з випуском нових гарнітур генеральний директор Apple Тім Кук «одержимо» прагне випередити конкурентів, таких як Meta, у створенні провідного продукту в галузі.
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Нові моделі Vision Pro розглядаються як проміжні етапи до досягнення кінцевої мети Apple — розробки практичної гарнітури доповненої реальності, яку можна носити, як звичайні окуляри.
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