Apple готує новинки до 20-річчя виходу iPhone — Finance.ua

Apple готує новинки до 20-річчя виходу iPhone
У 2027 році компанія Apple відзначить 20 років з моменту виходу першого iPhone і, за повідомленням Марка Гурмана, планує влаштувати справжній прорив. Серед нововведень очікується складаний iPhone, над яким, за чутками, працюють вже кілька років, а також нова версія iPhone Pro, де скло використовуватиметься набагато ширше.
Про це пише PCMag.
Що готує Apple до річниці iPhone
До появи ювілейних моделей глобальних змін у дизайні не передбачається. Гурман вважає, що iPhone 17 Pro не настільки відрізнятиметься від 16 Pro, як багато хто очікує.
Передня частина моделі залишатиметься схожою на попередню, а основна камера розміщуватиметься на суцільній панелі, яка перекриватиме всю ширину смартфона.
При цьому не буде двоколірної задньої кришки: збільшений блок камери забарвлять у той же колір, що й усе корпусне покриття.
З огляду на минулий досвід, серія iPhone 17, включно з iPhone 17 Air, імовірно, буде презентована у вересні. Хоча загальний вигляд може бути близьким до iPhone 16, інсайдери вказують на численні технічні оновлення всередині пристроїв.
Аналітики вже не вперше говорять про ймовірний дебют складаного iPhone у 2026 або 2027 роках. Мінг-Чі Куо припускає, що ціна такої новинки може коливатися в межах 2 000−2 500 доларів, що приблизно відповідає стартовій вартості Samsung Galaxy Z Fold 6 (трохи понад 2 000 доларів на момент запуску).
Раніше в лютому 2024 року видання The Information повідомляло, що Apple справді працює над складаним iPhone, утім стикнулася з проблемами міцності.
Спочатку планувалося запустити таку модель приблизно у 2025 році разом з iPhone 16 або iPhone 17, однак технічні складнощі змусили змістити графік.
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