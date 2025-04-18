У Китаї офісних працівників закликають менше працювати для покращення економіки — Finance.ua
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У Китаї офісних працівників закликають менше працювати для покращення економіки

Світ
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У Китаї офісних працівників закликають менше працювати для покращення економіки
У Китаї офісних працівників закликають менше працювати для покращення економіки
У Китаї закликають офісних працівників не працювати надто багато — держава сподівається, що вільний час стимулюватиме людей більше споживати місцеві товари.
Про це пише The Economist.
Два вихідні на тиждень у Китаї — це рідкість. Більшість місцевих прощаються із цим ще в середній школі. А офісні працівники, особливо в динамічній сфері технологій, нерідко працюють понаднормово, іноді — примусово. Проте останнім часом тренд починає змінюватись.
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Великі китайські компанії обмежують понаднормову роботу. Наприклад, Midea — один з найбільших виробників побутової техніки — запустила кампанію проти «непотрібної понаднормової праці». Працівників змушують залишати офіс до 18:20.
А на заводі виробника дронів DJI працівників просять покидати офіс не пізніше 21:00, хоча в мережі цю годину вже встигли розкритикувати як надто пізню.
Ці кроки відповідають двом ключовим пріоритетам китайської влади — боротьбі з «нейзюань», коли праця не дає ефективності й люди працюють без відчутного результату, і стимулюванню споживання.
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Китайський уряд хоче, щоб люди більше витрачали всередині країни, а не покладалися лише на експорт і великі будівельні проєкти. Для цього в березні влада запропонувала спеціальний план: пообіцяли зменшити надмірну роботу, дбати про право людини на відпочинок і відпустку. А щоб у людей було більше можливостей відпочивати, додали ще два державних вихідних у році.
Проте не всі працівники довіряють новій риториці компаній. Мережею шириться скепсис: чи можуть ті самі компанії, що роками змушували людей виснажуватися, раптом очолити боротьбу за баланс між працею й життям? Дехто вказує й на зовнішні причини. Так Європейський Союз нещодавно заборонив продукцію, виготовлену з використанням примусової праці, зокрема «надмірної понаднормової роботи». Тож компанії, орієнтовані на експорт, могли змінити політику через загрозу санкцій.
Змінити глибоко вкорінену трудову культуру — завдання не з легких. Але уряд Китаю почав визнавати, що відпочинок — це не слабкість, а економічна необхідність.
За матеріалами:
theБабель
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