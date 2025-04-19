Netflix тестує ШІ-пошук за настроєм глядача — Finance.ua

Netflix тестує ШІ-пошук за настроєм глядача 19.04.2025, 00:17 — Технології&Авто

Netflix тестує ШІ-пошук за настроєм глядача

Стримінговий сервіс Netflix почав тестувати нову технологію пошуку контенту для підписників, яка використовує штучний інтелект. Очікують, що платформа підбиратиме фільми і серіали за настроєм глядача.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як працює функція

У компанії кажуть, що новий пошуковик на базі OpenAI дозволяє добирати контент за набагато ширшими запитами, включно з настроєм користувача, а не лише за жанром чи іменам акторів як це доступно зараз.

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Після того, як стримінг отримає запит глядача — пропонуватиме найбільш підхожі варіанти з каталогу Netflix.

Така розширена версія пошуковика доступна в Австралії та Новій Зеландії для користувачів з iOS.

Найближчим часом функцію також почнуть тестувати в інших країнах, зокрема, США.

Як протестувати нову функцію

Зазвичай, коли Netflix запускає нову функцію, вона автоматично стає доступною для всіх користувачів. Проте у випадку з новою функцією на основі ШІ підписники мають самостійно обрати участь у тестуванні.

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Netflix уже тривалий час впроваджує штучний інтелект і машинне навчання, зокрема у своєму алгоритмі рекомендацій, який добирає контент на основі історії переглядів користувача.

Компанія продовжує досліджувати нові шляхи розширення використання ШІ — як у внутрішній роботі, так і під час створення власного контенту.

Співгенеральний директор Тед Сарандос неодноразово наголошував, що штучний інтелект може стати інструментом для покращення процесів кіновиробництва, але не здатен замінити творчих спеціалістів — сценаристів чи акторів.

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Водночас у Netflix з розумінням ставляться до критики, що може виникати через застосування ШІ.

У кіноіндустрії, зокрема в Голлівуді, поширені побоювання, що компанії на кшталт Netflix використовуватимуть штучний інтелект, аби зменшити витрати та скоротити кількість працівників.

theБабель За матеріалами:

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