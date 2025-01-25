Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників — Finance.ua
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Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників

Фондовий ринок
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Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників
Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників
Netflix підвищує вартість передплати після повідомлень про найбільший в своїй історії приріст підписників.
Про це пише CNN.
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Зазначається, що ці зміни поки стосуються лише США й Канади, Аргентини й Португалії.
Тепер ціни будуть такими:
  • стандартна підписка без реклами тепер коштуватиме $17,99 (приблизно 756 грн).
  • Підписка з рекламою зросте до $7,99 (336 грн).
  • Преміум-акаунт подорожчає до $24,99 (1050 грн).
Вартість підвищують, щоб реінвестувати в подальше вдосконалення платформи, пояснює Netflix.
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Про це рішення вони оголосили після того, як отримали 19 мільйонів нових підписників в останньому кварталі 2024 року.
Тепер їхня загальна кількість становить 302 мільйони в усьому світі.
Такі показники Netflix пов’язує з трансляцією поєдинка Майка Тайсона і Джейка Пола в листопаді, який зібрав 108 мільйонів глядачів і став найпопулярнішою спортивною подією за всю історію.
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Також значення мали дві різдвяні гри Національної футбольної ліги, які в середньому дивилися 30 мільйонів глядачів, тож вони також стали найпопулярнішими футбольними матчами за весь час.
А другий сезон «Гри в кальмара» зібрав 68 мільйонів переглядів за перший тиждень.
За матеріалами:
The Village Україна
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