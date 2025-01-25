Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників — Finance.ua

Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників Сьогодні 06:26 — Фондовий ринок

Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників

Netflix підвищує вартість передплати після повідомлень про найбільший в своїй історії приріст підписників.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що ці зміни поки стосуються лише США й Канади, Аргентини й Португалії.

Тепер ціни будуть такими:

стандартна підписка без реклами тепер коштуватиме $17,99 (приблизно 756 грн).

тепер коштуватиме $17,99 (приблизно 756 грн). Підписка з рекламою зросте до $7,99 (336 грн).

зросте до $7,99 (336 грн). Преміум-акаунт подорожчає до $24,99 (1050 грн).

Вартість підвищують, щоб реінвестувати в подальше вдосконалення платформи, пояснює Netflix.

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Про це рішення вони оголосили після того, як отримали 19 мільйонів нових підписників в останньому кварталі 2024 року.

Тепер їхня загальна кількість становить 302 мільйони в усьому світі.

Такі показники Netflix пов’язує з трансляцією поєдинка Майка Тайсона і Джейка Пола в листопаді, який зібрав 108 мільйонів глядачів і став найпопулярнішою спортивною подією за всю історію.

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Також значення мали дві різдвяні гри Національної футбольної ліги, які в середньому дивилися 30 мільйонів глядачів, тож вони також стали найпопулярнішими футбольними матчами за весь час.

А другий сезон «Гри в кальмара» зібрав 68 мільйонів переглядів за перший тиждень.

The Village Україна За матеріалами:

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