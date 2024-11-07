Французький Netflix підозрюють у податковому шахрайстві — Finance.ua

Французький Netflix підозрюють у податковому шахрайстві
У паризькому офісі Netflix France у вівторок, 5 листопада, провели обшуки. Компанію підозрюють у відмиванні коштів, отриманих від податкового шахрайства за обставин, що обтяжують покарання.
Про це повідомляє France info.
Слідчі дії також проводилися в штаб-квартирі компанії Netflix в Амстердамі, в Нідерландах, у присутності французьких суддів і слідчих.
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«У межах цього провадження вже багато місяців триває кримінальна співпраця між французькою та нідерландською владою, яка координується Євроюстом», — розповіло джерело.
Як зазначається, обшуки є частиною розслідування, ініційованого Національною фінансовою прокуратурою під керівництвом Центрального управління по боротьбі з корупцією та фінансовими і податковими злочинами.
Розслідування ведеться з листопада 2022 року за підозрою у відмиванні коштів та податкових махінаціях за обставин, що обтяжують покарання, та приховуванні участі в організованому угрупованні.
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У серпні 2023 року французьку дочірню компанію Netflix вже відвідала податкова перевірка. Остання мінімізувала своє оподаткування у Франції, декларуючи свій оборот у Франції в Нідерландах. У 2019−2020 роках компанія сплатила лише 981 000 євро податків, попри те, що заявляла про 7 мільйонів підписників.
Раніше Netflix заявляв, що дотримується податкових правил усіх країнах світу, в яких вони працюють.
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