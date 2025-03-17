Антимонопольний комітет Туреччини перевіряє Netflix, Amazon та Disney — Finance.ua
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Антимонопольний комітет Туреччини перевіряє Netflix, Amazon та Disney

Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет Туреччини перевіряє Netflix, Amazon та Disney
Антимонопольний комітет Туреччини перевіряє Netflix, Amazon та Disney
Антимонопольний комітет Туреччини заявив, що розпочав розслідування щодо провайдерів передплатних відеопослуг, в тому числі Netflix, Disney та Amazon.
Про це повідомляє Reuters.
Це рішення було прийнято після попереднього розслідування щодо порушення постачальниками послуг антимонопольного законодавства, йдеться у повідомленні.
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Розслідування буде спрямоване на з’ясування того, чи порушили провайдери Netflix, Disney+, Amazon, BluTV, Exxen і Gain статтю закону про конкуренцію шляхом укладення ексклюзивних угод та інших обмежувальних угод і практик.
Нагадаємо, співзасновник стрімінгового сервісу Netflix Рід Гастінгс пожертвував 2 мільйони доларів США на допомогу Україні. Гроші пішли на рахунок американської організації White Stork. Вона очолюється ветеранами та займається наданням екстреної допомоги та логістикою.
За матеріалами:
suspilne.media
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