Антимонопольний комітет Туреччини перевіряє Netflix, Amazon та Disney — Finance.ua

Антимонопольний комітет Туреччини перевіряє Netflix, Amazon та Disney Сьогодні 23:45 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет Туреччини перевіряє Netflix, Amazon та Disney

Антимонопольний комітет Туреччини заявив, що розпочав розслідування щодо провайдерів передплатних відеопослуг, в тому числі Netflix, Disney та Amazon.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення було прийнято після попереднього розслідування щодо порушення постачальниками послуг антимонопольного законодавства, йдеться у повідомленні.

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Розслідування буде спрямоване на з’ясування того, чи порушили провайдери Netflix, Disney+, Amazon, BluTV, Exxen і Gain статтю закону про конкуренцію шляхом укладення ексклюзивних угод та інших обмежувальних угод і практик.

Нагадаємо, співзасновник стрімінгового сервісу Netflix Рід Гастінгс пожертвував 2 мільйони доларів США на допомогу Україні. Гроші пішли на рахунок американської організації White Stork. Вона очолюється ветеранами та займається наданням екстреної допомоги та логістикою.

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