Угода про корисні копалини зі США: Зеленський розповів про результати перемовин — Finance.ua
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Угода про корисні копалини зі США: Зеленський розповів про результати перемовин

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня триватимуть перемовини між Україною та США щодо угоди про корисні копалини.
Про це він заявив на пресконференції.
За словами президента, переговори у Вашингтоні минулого тижня між українською та американською стороною пройшли успішно.
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«Перемовини пройшли, і вони були позитивними. Це була зустріч технічної команди. Зустрічі на цьому рівні в різному форматі будуть проходити весь цей тиждень. Поки що обидві сторони закінчили зустрічі позитивно. Я вважаю, що це гарний результат», — сказав Зеленський.
Він додав, що після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть свої напрацювання.
Нагадаємо, представники України та США провели 11 квітня «напружені» переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.
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Як писав Reuters, переговори відзначалися «антагоністичним» тоном, а шанси на прорив були мінімальними через розширену та «максималістичну» пропозицію з боку адміністрації президента Дональда Трампа.
Останній проєкт угоди передбачає надання Сполученим Штатам привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин. Крім того, Україна має передавати всі доходи від експлуатації своїх природних ресурсів — як державними, так і приватними компаніями — до спільного інвестиційного фонду.
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Однією з найбільш суперечливих умов угоди є вимога, аби Міжнародна фінансова корпорація розвитку США отримала контроль над газопроводом, яким російський «Газпром» транспортує газ через Україну до країн ЄС.
Як повідомив Bloomberg, США, мабуть, пом’якшили свої вимоги до України. Йдеться про повернення допомоги під час переговорів щодо економічної угоди між країнами.
За матеріалами:
Діло
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