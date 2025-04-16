США знизили «рахунок» Україні втричі: що змінилося в переговорах щодо угоди — Finance.ua
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США знизили «рахунок» Україні втричі: що змінилося в переговорах щодо угоди

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США знизили «рахунок» Україні втричі: що змінилося в переговорах щодо угоди
США знизили «рахунок» Україні втричі: що змінилося в переговорах щодо угоди
США, мабуть, пом’якшили свої вимоги до України. Йдеться про повернення допомоги під час переговорів щодо економічної угоди між країнами.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів», — пишуть журналісти з посиланням на джерела.
Це, як зазначається, наближає суму до оцінки самої України в більш ніж 90 млрд доларів. Уряд України відмовився коментувати, поки не буде підписано угоду.
Переговори між технічними групами в п’ятницю і суботу були конструктивними, сказало одне з джерел, з яким переговорило видання.
«Але США все ще розглядають угоду як можливість відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутку з фонду, розмір якого в останньому проєкті все ще не вказано. Адміністрація Трампа, як і раніше, неохоче обіцяє майбутні інвестиції у фонд — ключовий інтерес Києва в будь-якій такій угоді — і відкладає це питання для обговорення», — продовжує Bloomberg.
Замість цього адміністрація Трампа продовжує наполягати на тому, що військові витрати США на Україну слід розглядати як внесок Вашингтона до фонду, заявили чиновники, близькі до обговорення питання, говорячи на умовах анонімності, оскільки переговори є приватними.
За словами джерел, українським учасникам переговорів ледве вдалося відрадити своїх американських колег від такого підходу, який ліг в основу кількох найбільш драконівських вимог Вашингтона.
«Адміністрація Трампа тисне на Київ, вимагаючи угоди про розподіл прибутку від майбутніх українських інвестиційних проєктів, зокрема у сфері корисних копалин та інфраструктури. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої країні за попереднього президента Джо Байдена», — уточнюється в статті.
Як вважають автори, угода про партнерство надасть США право першої вимоги за прибутком, переведеним у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватися Вашингтоном.
За матеріалами:
РБК-Україна
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