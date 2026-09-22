Уряд затвердив правила роботи лікарень під час повітряних тривог Сьогодні 15:31 Нові правила роботи медзакладів

Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров’я залежно від рівня повітряної загрози.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Як працюватимуть медзаклади за різних рівнів загрози

За жовтого рівня медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас має бути забезпечений повний доступ працівників, пацієнтів і відвідувачів до укриттів.

За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. При цьому не припиняється медична допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо.

«Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів», — зазначив очільник уряду.

Як працюватиме екстрена медична допомога

Окремо визначено порядок роботи екстреної медичної допомоги. Вона працює безперервно незалежно від рівня повітряної загрози.

Пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби продовжують приймати виклики, а бригади екстреної медичної допомоги виїжджають до пацієнтів.

Які приміщення мають посилено захистити

Окремо уряд доручив посилити захист операційних, реанімаційних, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням.

«Особлива увага — місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити», — наголосив Корецький.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні запровадили два рівні тривог. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.