Угода зі США щодо корисних копалин: Україна наполягатиме збільшити обсяг інвестицій — Finance.ua

Угода зі США щодо корисних копалин: Україна наполягатиме збільшити обсяг інвестицій Сьогодні 12:33 — Казна та Політика

Угода зі США щодо корисних копалин: Україна наполягатиме збільшити обсяг інвестицій

Україна проситиме Сполучені Штати внести зміни до оновленої угоди про корисні копалини. Йдеться, зокрема, про збільшення обсягу американських інвестицій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Суть угоди

Проєкт пропозиції, з яким ознайомилися журналісти, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини в Україні без будь-яких часових обмежень.

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Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до Європейського Союзу, але й вимагатиме від нього відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

28 березня українські офіційні особи провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включно з юридичними експертами, щоб отримати роз’яснення щодо майже 60-сторінкового проекту угоди.

За словами співрозмовника Bloomberg, американці не заперечували занепокоєння, висловлені Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту пропозиції з цілями країни щодо членства в ЄС. Це свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення змін, вважає джерело.

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Нагадаємо, високопосадовець з України, який на умовах анонімності поділився коментарем для The Washington Post, зазначив , проєкт нової угоди щодо корисних копалин, запропонований США, має мало шансів на підписання в його нинішньому вигляді.

Інший високопосадовець зауважив, що угода створює враження, ніби Україна «вела війну з США, програла, була підкорена і тепер змушена виплачувати репарації на довічно».

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