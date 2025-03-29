США ліквідують USAID: функції агентства передадуть Держдепу — Finance.ua
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США ліквідують USAID: функції агентства передадуть Держдепу

Світ
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США ліквідують USAID: функції агентства передадуть Держдепу
США ліквідують USAID: функції агентства передадуть Держдепу
Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про рішення розпустити Агентство з міжнародного розвитку (USAID) та передати його функції під своє керівництво.
Про це пише CNN.
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За повідомленням видання, таке рішення, прийняте без участі законодавчої влади, може спричинити ряд юридичних ускладнень.
Високопосадовець Джеремі Левін заявив, що цей крок значно підвищить підзвітність, ефективність та стратегічний вплив програм іноземної допомоги, що дозволить «нації та президенту говорити одним голосом у зовнішніх справах».
Левін також зазначив, що впродовж наступних трьох місяців більшість позаштатних посад в USAID буде скасовано, а співробітники отримають повідомлення про скорочення вже сьогодні.
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За інформацією видання, серед програм, які продовжать свою діяльність в департаменті, є гуманітарна допомога, глобальні ініціативи в галузі охорони здоров’я, стратегічні інвестиції та обмежені програми національної безпеки.
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