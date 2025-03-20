Євросоюз може частково компенсувати зупинку допомоги від USAID — Finance.ua

Євросоюз може частково компенсувати зупинку допомоги від USAID Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Євросоюз може частково компенсувати зупинку допомоги від USAID

Європейський Союз розглядає можливість частково компенсувати Україні зупинку допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в гуманітарній сфері, для медіа та у програмах відновлення.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві.

«Так, безумовно», — сказав він.

За його словами, в ЄС уважно стежать за розвитком ситуації у США, зокрема щодо військової допомоги, гуманітарної допомоги. «І дійсно аналізуємо, де, у разі необхідності, нам також доведеться закривати певні прогалини», — додав єврокомісар.

Домбровскіс відзначив, що ЄС вже є найбільшим донором допомоги для України, значно більшим, ніж Сполучені Штати.

«Щодо фінансування та фінансових потреб України, то за поточним сценарієм на цей рік вже передбачено 20 мільярдів доларів. Тож з цієї точки зору ми маємо дуже значні обсяги фінансування для підтримки України цього року», — сказав Домбровскіс.

Він також додав, ЄС також потрібно посилювати свої оборонні можливості та оборонну промисловість.

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке тривалий час було ключовим донором гуманітарної допомоги в Україні, наразі перебуває в процесі масштабних змін. 27 січня 2025 року USAID призупинило фінансування всіх проєктів в Україні після директиви Державного департаменту США щодо проведення 90-денного аудиту.

А 10 березня 2025 року державний секретар США Марко Рубіо оголосив про офіційне закриття 83% програм USAID, зазначивши, що решта буде інтегрована до Державного департаменту.

Це рішення є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа щодо скорочення державних витрат.

Ці зміни вже мають значний вплив на Україну. Зокрема, USAID розірвало угоду про надання грантів Фонду підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів. Крім того, призупинення фінансування вплинуло на проєкти в медичній сфері, що може призвести до дефіциту ліків для лікування ВІЛ в Україні. Також українські медіа, які отримували підтримку від USAID, стикаються з фінансовими труднощами.

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