Китай планує друкувати цеглу з місячного ґрунту — Finance.ua

Китай планує друкувати цеглу з місячного ґрунту 19.04.2025, 01:08 — Технології&Авто

Китай планує друкувати цеглу з місячного ґрунту

У 2028 році в рамках місії Chang’e 8 Китай планує запустити технологію 3D-друку цегли, використовуючи місячний ґрунт.

Про це пише Space.

Чому станція на Місяці буде з місячного ґрунту

Оскільки відправка матеріалів на Місяць є надзвичайно дорогою, Китай шукає нові способи використання місцевих ресурсів.

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В основі технології лежить методика використання сонячної енергії для розплавлення місячного ґрунту та подальшого 3D-друку з нього цегли.

Пристрій, розроблений китайськими інженерами, концентрує сонячне світло, досягаючи температури понад 1400 градусів Цельсія, що достатньо для плавлення ґрунту, після чого він формується в цеглу різних розмірів.

Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV

Цей метод дозволить значно знизити витрати на транспортування матеріалів з Землі і стане важливим етапом у будівництві місячної бази, зокрема для підтримки майбутніх космічних місій.

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Прогнозується, що такий підхід відкриє нові можливості для довгострокового перебування людини на Місяці.

Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV

Запуск космічної місії Chang’e 7

Окрім цього, місія Chang’e 8 стане частиною більш широкої стратегії Китаю по освоєнню Місяця.

До запуску цього корабля Китай вже запланував запуск Chang’e 7 у 2026 році для вивчення південного полюса Місяця з акцентом на пошук води.

Виявлення водяного льоду на Місяці може стати важливим відкриттям для забезпечення космічних місій водою, киснем і ракетним паливом.

Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV

Раніше країна вже відправила зразки цегли, виготовленої з симуляторів місячного ґрунту, на свою космічну станцію Тяньгун для тестування їх довговічності в умовах космічного простору.

У разі успішного виконання місії, Китай зможе значно просунутися у своїх планах на створення постійної присутності на Місяці, включаючи висадку своїх астронавтів до 2030 року.

Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV

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