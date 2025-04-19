Китай планує друкувати цеглу з місячного ґрунту — Finance.ua

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Китай планує друкувати цеглу з місячного ґрунту

Технології&Авто
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Китай планує друкувати цеглу з місячного ґрунту
Китай планує друкувати цеглу з місячного ґрунту
У 2028 році в рамках місії Chang’e 8 Китай планує запустити технологію 3D-друку цегли, використовуючи місячний ґрунт.
Про це пише Space.

Чому станція на Місяці буде з місячного ґрунту

Оскільки відправка матеріалів на Місяць є надзвичайно дорогою, Китай шукає нові способи використання місцевих ресурсів.
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В основі технології лежить методика використання сонячної енергії для розплавлення місячного ґрунту та подальшого 3D-друку з нього цегли.
Пристрій, розроблений китайськими інженерами, концентрує сонячне світло, досягаючи температури понад 1400 градусів Цельсія, що достатньо для плавлення ґрунту, після чого він формується в цеглу різних розмірів.
Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV
Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV
Цей метод дозволить значно знизити витрати на транспортування матеріалів з Землі і стане важливим етапом у будівництві місячної бази, зокрема для підтримки майбутніх космічних місій.
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Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV
Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV

Запуск космічної місії Chang’e 7

Окрім цього, місія Chang’e 8 стане частиною більш широкої стратегії Китаю по освоєнню Місяця.
До запуску цього корабля Китай вже запланував запуск Chang’e 7 у 2026 році для вивчення південного полюса Місяця з акцентом на пошук води.
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Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV
Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV
Раніше країна вже відправила зразки цегли, виготовленої з симуляторів місячного ґрунту, на свою космічну станцію Тяньгун для тестування їх довговічності в умовах космічного простору.
У разі успішного виконання місії, Китай зможе значно просунутися у своїх планах на створення постійної присутності на Місяці, включаючи висадку своїх астронавтів до 2030 року.
Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV
Знімок екрана з анімації, що зображує майбутню китайську роботизовану місію на південному полюсі Місяця. Фото: CCTV
За матеріалами:
speka.media
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