Китай має намір збудувати гігантську сонячну електростанцію в космосі, — Live Science Сьогодні 03:29 — Світ

величезну сонячну електростанцію шириною в 1 кілометр, яка безперервно передаватиме енергію назад на Землю за допомогою мікрохвиль. Про це пише науковий вісник Китайські вчені оголосили про план побудувати в космосішириною в 1 кілометр, яка безперервно передаватиме енергію назад на Землю за допомогою мікрохвиль. Про це пише науковий вісник Live Science

Цей амбітний проект вже порівнюють з китайською ГЕС «Три ущелини», яка розташована на річці Янцзи в центральному Китаї і є найбільшим у світі гідроенергетичним проектом. Вона виробляє 100 мільярдів кіловат-годин електроенергії щороку.

Новий проект, за словами провідного вченого Лонга Лехао, головного конструктора китайських ракет Long March, буде «таким же значущим», як і гребля «Три ущелини».

«Це неймовірний проект, якого варто з нетерпінням чекати. Енергія, зібрана за один рік, буде еквівалентна загальній кількості нафти, яку можна видобути з Землі», — заявив Лонг під час жовтневої лекції, організованої Китайською академією наук.

Як зазначає Live Science, попри значний прогрес технологій сонячної енергетики в останні десятиліття, тут є ще деякі фундаментальні обмеження. Наприклад, низька ефективність роботи в хмарну погоду. І навіть в ясну погоду значна частина сонячної енергії розсіюється в атмосфері, так і не досягнувши поверхні землі.

Космічна сонячна електростанція позбавлена цих недоліків і може безперервно збирати енергію сонця, яка в космосі в 10 разів інтенсивніша, ніж на поверхні Землі.

Але тут вже виникає інша проблема — збудувати електростанцію в космосі. Навіть щоб просто доставити все необхідне на орбіту, знадобиться багато рейсів космічного вантажного корабля. Щоб подолати цю проблему, Лонг і його команда працюють над розробкою багаторазової важкої ракети Long March-9 (CZ-9), яка матиме вантажопідйомність щонайменше 150 тонн.

УНІАН За матеріалами:

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