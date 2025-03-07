Компанія Ілона Маска не змогла запустити найбільший космічний корабель у світі — Finance.ua
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Компанія Ілона Маска не змогла запустити найбільший космічний корабель у світі

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Восьмий за рахунком випробувальний запуск прототипу космічного корабля Starship закінчився невдачею — він вибухнув незабаром після старту.
На висоті близько 150 км приблизно через 10 хвилин після запуску і незабаром після відділення від ракети-носія корабель почав хаотично обертатися, з нього полетіли іскри, після чого зв’язок припинився.
«Ми дійсно втратили зв’язок із кораблем. На жаль, це сталося і минулого разу», — сказав представник SpaceX.
У SpaceX заявили, що проаналізують останній запуск, щоб зрозуміти причину аварії, і зазначили, що вибух стався після втрати кількох двигунів.
Це вже друге випробування цього року, під час якого втрачається один із ступенів ракети. 17 січня верхній ступінь також зруйнувався одразу після запуску.
Засновник SpaceX Ілон Маск поки ніяк не прокоментував випробування.
За матеріалами:
УНІАН
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