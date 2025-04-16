В уряді назвали причини, чому економіка пригальмувала (інфографіка) — Finance.ua
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В уряді назвали причини, чому економіка пригальмувала (інфографіка)

Казна та Політика
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В уряді назвали причини, чому економіка пригальмувала (інфографіка)
В уряді назвали причини, чому економіка пригальмувала (інфографіка)
За оцінками Мінекономіки, у лютому 2025 року ВВП зріс на 0,7% [±0,2%] (порівняно зі зростанням на 1,5% у січні 2025 року та 6,8% у лютому 2024 року).
Уповільнення темпів зростання економіки в лютому відбулося через ракетні обстріли об’єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів.
Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники.
Про це повідомляється в Моніторингу основних подій в економіці України (лютий 2025) Мінекономіки.
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Незважаючи на всі складнощі, зумовлені повномасштабною війною, основні галузі економіки зберігали позитивні результати виробничої діяльності, зокрема будівництво, внутрішня торгівля (зокрема, роздрібна торгівля) та переробна промисловість. Аутсайдерами були добувна промисловість, сільське господарство та транспорт.
В уряді назвали причини, чому економіка пригальмувала (інфографіка)
«Дещо нижчий показник на початку року є віддзеркаленням нерівномірності тенденцій росту минулого року», — йдеться в повідомленні. Зокрема, у лютому 2024 року ВВП зріс на 6,8%.
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В уряді назвали причини, чому економіка пригальмувала (інфографіка)
Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники.
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У промисловості, зокрема в переробній, у лютому підприємства зберігали виробничу активність за рахунок:
  • ✓ роботи Українського морського коридору;
  • ✓ доступу до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення;
  • ✓ високого інвестиційного попиту (на продукцію машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали);
  • ✓ пожвавлення внутрішнього попиту;
  • ✓ політики Держави щодо підтримки виробників (різноманітні програми підтримки, гранти та пільгове кредитування);
  • ✓ відкриття нових виробництв та відновлення виробництва, зокрема, бронетехніки, машин для сільського господарства, металургійного виробництва, харчової промисловості.
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Раніше писали, що у 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9%. З одного боку, зростання ВВП сповільнилося порівняно з 2023 роком (з 5,5%). З іншого, — економіка України відновлюється другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни і постійних атак росії на виробничі об’єкти та інфраструктуру. Про це йдеться у коментарі Національного банку України з посиланням на дані Держстату.
У регуляторі зауважили, уповільнення економічного зростання минулого року було очікуваним з огляду на погіршення безпекової ситуації, відновлення дефіциту електроенергії та низькі врожаї.
Також НБУ повідомляло, що найбільший від’ємний внесок у зростання ВВП у 2024 році мало сільське господарство. Валова додана вартість (ВДВ) цієї галузі за підсумками року скоротилася на 7,3% через нижчий урожай.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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